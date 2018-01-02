Kayıt
23:51 02 Ocak 2018
Ankara0°C
İstanbul+ 12°C
Canlı Yayın
    Arama
    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

    İsrail Afrikalıları uyardı: 3 ay içinde gitmeyenlere süresiz hapis

    © REUTERS/ Edgard Garrido
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 34

    İsrail, ülkeye sığınmak isteyen çoğu Eritreli ve Sudanlı yaklaşık 40 bin Afrikalıyı, 3 ay içinde ülkeyi terk etmemeleri halinde süresiz hapse atılacakları yolunda uyardı. Bu kişilerden kendi ülkelerine, Ruanda'ya ya da Uganda'ya gitmeleri isteniyor.

    Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki
    © REUTERS/ Eric Vidal
    Polonya yineledi: Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sığınmacı kabul etmeyeceğiz
    BBC Türkçe'nin aktardığına göre İsrail, ülkeye sığınmak isteyen çoğu Eritreli ve Sudanlı yaklaşık 40 bin Afrikalıyı, 3 ay içinde ülkeyi terk etmemeleri halinde süresiz hapse atılacakları yolunda uyardı. Bu kişilerden kendi ülkelerine, Ruanda'ya ya da Uganda'ya gitmeleri isteniyor.

    İsrail Nüfus, Göç ve Sınır Birimi, sığınma başvuruları sonuçsuz kalan Afrikalılıları sınır dışı etme sürecini 1 Ocak'ta başlattı. Ülkeden ayrılmayı reddeden göçmenler süresiz olarak hapsedilirken, onları çalıştıran işverenler de para cezasına çarptırılacak.

    'UGANDA VE RUANDA İLE ANLAŞMA İMZALANDI'

    Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'de büyük çoğunluğu Eritreli ve Sudanlı olmak üzere yaklaşık 35 bin Afrikalı yetişkin ve bu kişilerin ülkede doğan 5 bin çocuğu yaşıyor.

    Bu yetişkinlerin çoğu 3 ayda bir yeniletmek zorunda oldukları geçici vizelerle ülkede kalıyor.

    Bir kez daha vizelerini yeniletmeye çalıştıklarında göçmenlere, vizelerinin son kez yenileneceği ve süresi bitmeden önce ülkeden ayrılmaları gerektiği söylenecek.

    İsrail, gönderilen Afrikalıları kabul etmeleri için Uganda veya Ruanda ile anlaşma imzalamıştı. Anlaşmanın detayları açıklanmamıştı.

    Haaretz, anlaşma kapsamında İsrail'in Ruanda hükümetine sığınmacı başına 5 bin dolar ödeyeceğini yazdı.

    KENDİ İSTEKLERİYLE AYRILANLARA 3.500 DOLAR

    Ceuta - göçmen
    © AP Photo/ Santi Palacios
    BM: Libya'da 36 bin göçmen çocuğun acil yardıma ihtiyacı var
    Kendi istekleriyle ülkeden ayrılanlara kişi başına 3 bin 500 dolar verilecek.

    Holot Gözaltı Merkezi'nde tutulan 970 göçmen ve Saharonim Hapishanesi'nde tutulan 450 göçmenin de ülkeden ayrılmaya zorlanacağı bildiriliyor.
    Ülkedeki insan hakları örgütleri ise karara karşı çıkıyor.

    Sınır dışı etme sürecinin yılda 86,5 milyon dolara mâl olması bekleniyor.

    'İSRAİL'DEN AYRILANLAR KANADA VE BATI ÜLKELERİNİ TERCİH EDİYOR'

    Donald Tusk
    © REUTERS/ Eric Vidal
    Sığınmacı kotası AB yönetimini böldü
    Geçtiğimiz yıllarda İsrail'den ayrılan Afrikalılar daha çok kendi ülkelerine ya da diğer Afrika ülkelerine giderken, son iki yılda bir değişim gözlendiği belirtiliyor.

    Buna göre çoğu Afrikalı başta Kanada olmak üzere Batı ülkelerine göç ediyor.

    2017'nin ilk 9 ayında ülkeden ayrılan Afrikalıların yüzde 64'ünün Batı ülkelerine, yüzde 20'sinin Uganda ve Ruanda'ya, yüzde 16'sının Eritre ve Sudan'a gittiği kaydediliyor.

    Geçen yıl İsrail'den toplam 3 bin 300 Afrikalı ayrılmıştı.

    İlgili konular:

    AB zirvesinde 'sığınmacı muharebesi'
    'İtalya'nın sığınmacı akışını yavaşlatma planı çökme tehlikesiyle karşı karşıya'
    Dünyada sığınmacı sayısı artarken iltica politikaları sıkılaşıyor
    Etiketler:
    Afrikalılar, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Dallas Cowboys takımının ponpon kızları, Arlington’da ulusal Amerikan futbolu ligi kapsamında Seattle Seahawk takımına karşı oynanan maç arasında gösteride.
    Kar kızları ve Noel anneler tüm dünyada güzellikleriyle göz doldurdu
    Karikatür
    ABD ve İsrail'in İran'ı durdurma planı üzerinde anlaştığı iddia edildi
    S-400 sistemleri
    Rakamlarla S-400 sevkiyat anlaşması

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam