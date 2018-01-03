Suriye'de son 24 saat içinde 160'tan fazla sivil evine döndü

© AFP 2017/ Amer ALMOHIBANY 3 binden fazla Suriyeli evlerine döndü

Merkezden yapılan açıklamada, "Sığınmacılar ve ülke içi göçmenler evlerine dönmeye devam ediyor. Son 24 saat içinde 11'i Humus ve 153'ü Deyr ez Zor'da olmak üzere 164 kişi evlerine döndü. Merkezimiz, yerleşim birimlerinin sığınmacıların dönüşü için hazır olmasını sağlamak için altyapının durumunu gözleme çalışmalarında yer alıyor" dendi.

7 TONDAN FAZLA İNSANİ YARDIM GÖNDERİLDİ

Merkez, son 3 gün içinde Halep, Salahiye ve Busayr'a 7 tondan fazla insani yardım ulaştırıldığını belirtti.

Açıklamada, Huseyniya, Marra, Hatla ve Mazlum yerleşim birimlerine içme suyu gönderildiği de ifade edildi.