Suriye'de Rus Mi-24 helikopteri düştü: 2 pilot öldü

Helikopterin Hama'daki hava üssüne doğru seyrederken düştüğünü belirten Rusya Savunma Bakanlığı olayda iki pilotun hayatını kaybettiğini ifade etti.
HELİKOPTER TEKNİSYENİ DE YARALANDI
Bakanlığın açıklamasında, "Helikopterin hava üssüne 15 kilometre kala sert iniş yapması üzerine 2 pilot hayatını kaybetti. Yaralanan helikopter teknisyeni de Hmeymim hava üssüne götürülerek kendisine gerekli tıbbi yardım sunuldu" dendi.
Bakanlık, helikoptere ateş açılmadığını da belirtti.
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