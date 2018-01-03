İran'da bugün hükümet destekçileri de sokakta: Kahrolsun ABD, kahrolsun Suudi Arabistan

İran'da 2009'dan bu yana yaşanan en büyük kitlesel eylemler olarak nitelendirilen protesto gösterileri devam ederken bugün binlerce hükümet destekçisi de birçok kentte sokaklara döküldü.

Ülkede son günlerde meydana gelen hükümet karşıtı gösterileri ve sokak olaylarını protesto etmek için İran yönetiminin halkı daveti üzerine Ahvaz, Abadan, Gorgan, İylam, Erak, Hurrem Abad, Kirmanşah, Buşehr kentlerinde destek mitingi düzenlendi.

People across #Iran rally to denounce violence https://t.co/7cYjpDN6Ui — Press TV (@PressTV) 3 Ocak 2018

​Göstericiler, 'Kahrolsun ABD', 'Kahrolsun Suudi Arabistan', 'Damarlarımızdaki kan, liderlerimize armağan' ve 'Kahrolsun fitneci ve münafık' şeklinde sloganlar attı.

İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede hükümet karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayılmıştı.

2009'daki protestoların nedeni de cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki usulsüzlük iddialarıydı. Seçimi Mahmud Ahmedinejad kazanmıştı ama reformcu adaylar Mir Hüseyin Musavi ve Mehdi Karrubi, oyların sayımında usulsüzlük yapıldığını öne sürdü ve destekçilerini sokağa dökülmeye çağırmıştı. Bunun üzerine başta başkent Tahran olmak üzere yüzbinlerce kişinin katıldığı eylemler düzenlenmişti.