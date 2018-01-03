İran'da bugün hükümet destekçileri de sokakta: Kahrolsun ABD, kahrolsun Suudi Arabistan

Ülkede son günlerde meydana gelen hükümet karşıtı gösterileri ve sokak olaylarını protesto etmek için İran yönetiminin halkı daveti üzerine Ahvaz, Abadan, Gorgan, İylam, Erak, Hurrem Abad, Kirmanşah, Buşehr kentlerinde destek mitingi düzenlendi.
People across #Iran rally to denounce violence https://t.co/7cYjpDN6Ui— Press TV (@PressTV) 3 Ocak 2018
Göstericiler, 'Kahrolsun ABD', 'Kahrolsun Suudi Arabistan', 'Damarlarımızdaki kan, liderlerimize armağan' ve 'Kahrolsun fitneci ve münafık' şeklinde sloganlar attı.
2009'daki protestoların nedeni de cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki usulsüzlük iddialarıydı. Seçimi Mahmud Ahmedinejad kazanmıştı ama reformcu adaylar Mir Hüseyin Musavi ve Mehdi Karrubi, oyların sayımında usulsüzlük yapıldığını öne sürdü ve destekçilerini sokağa dökülmeye çağırmıştı. Bunun üzerine başta başkent Tahran olmak üzere yüzbinlerce kişinin katıldığı eylemler düzenlenmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)