Iraklı milisler Suriye sınırındaki savunma hatlarını güçlendiriyor

Açıklamaları Iraklı milis güçlerine ait sitede yayınlanan askeri mühendislik departmanının sorumlusu Zülfikar el Aridi, “Askeri mühendis ekipleri, Ninova Eyaleti’nin kuzeybatısındaki el Cugayfi bölgesinden başlayarak, Suriye sınırındaki 120 kilometrelik bölgedeki setleri yenilemeye ve onarmaya başladı” ifadelerini kullandı.

El Aridi, askeri mühendislerin IŞİD militanlarının olası sızma ve saldırı teşebbüslerine karşı milislere ve diğer sınır birliklerine ait tutunma ve kontrollü geçiş noktalarını desteklediklerini de sözlerine ekledi.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, 9 Aralık’ta ülkenin IŞİD’ten tamamen kurtarıldığını duyurmuştu. Öte yandan ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, 27 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Suriye ve Irak’ta halen yaklaşık bin IŞİD militanının bulunduğunu belirtmişti.