'Suriye ordusu, Şam kırsalında militanların düzenlediği kapsamlı saldırıyı püskürttü'

Suriye ordusunun Şam kırsalının doğusundaki Harasta kasabasında militanlar tarafından düzenlenen kapsamlı saldırıyı püskürttüğü belirtildi.

Suriye devlet televizyonu El İhbariye'ye göre gerilimi azaltma bölgesinden çıkıp ateşkesi ihlal eden militanlar, bölgedeki polis merkezine kapsamlı saldırı düzenledi.

Saldırılarına dört gündür devam eden militanlar, mayınlı araçları havaya uçurup ulaşım idaresi binasını kuşatarak polis merkezini ele geçirme girişiminde bulundu.

Ancak Suriye ordusu ve polisi, militanların saldırısını püskürterek onları geri çekilmek zorunda bıraktı. Suriye ordusu, çatışmaların yaşandığı bölgeye takviye güç gönderdi.