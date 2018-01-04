Nasrallah: İran'daki kriz siyasi değil ekonomik

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, Lübnan'da El Meyadin kanalına açıklamalarda bulundu.
İran yönetimininse konuyla sessizce ve endişeye mahal vermeyecek şekilde ilgilendiğini kaydeden Nasrallah, "Şu an yaşananlar iyi bir şekilde kontrol altına alınıyor. 2009'da yaşananlar ile kıyaslanamaz" ifadelerini kullandı.
İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı.
Caferi, olaylardan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı sorumlu tutmuştu.
'ABD'NİN KUDÜS KARARI İSRAİL'İ BİTİRECEK'
Öte yandan, ABD'nin Kudüs kararına değinen Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs açıklaması, İsrail'in bitmesi anlamına geliyor. Trump, çözüm sürecini baltalayarak, süreci sonlandırdı" dedi.
ABD'nin Hizbullah ile son iletişim girişimlerinin, Trump'ın seçilmesinin ardından görevi teslim almadan önce gerçekleştiğini aktaran Nasrallah, ayrıntılı bilgi vermeden, Hizbullah ile bazı Avrupalı istihbarat birimleri arasında işbirliği bulunduğuna dikkati çekti.
'SURİYE'DEN ÇIKIŞIMIZ YÖNETİME BAĞLI'
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile son olarak birkaç hafta önce görüştüğü bilgisini veren Nasrallah, Esad'ın devlet başkanlığına tekrar aday olmasının yeni bir konu olmadığını, bir süredir masada duran bir mevzu olduğunu sözlerine ekledi.
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