İran ordusu: Gerekirse müdahaleye hazırız

Army Commander Thanks #Iranian People for Helping to Put an End to Riots https://t.co/kQZjUzP1id pic.twitter.com/z8PcaBlMqH— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 4 Ocak 2018
Musavi, İran halkına ve kolluk kuvvetlerine 'huzursuzluğun' sona erdirilmesindeki çabaları için teşekkür etti. İran'daki 'örnek güvenlik durumunun' bozulmasından 'Büyük Şeytan' ABD, 'siyonist rejim' İsrail ve 'münafık' Halkın Mücahitleri Örgütü'nün 'yardakçılarını' sorumlu tutan tümgeneral, 'bu kör fitnenin çok küçük çapta olmakla birlikte halk ve kolluk kuvvetleri tarafından en başından engellendiğini' dile getirdi. ''Ama geri kalanı için İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'ndaki yoldaşlarınızın Büyük Şeytan'ın emrindeki enayilere karşı koymaya hazır olduğundan emin olabilirsiniz'' diye ekledi.
#Iranians continue to rally to back Islamic Establishment, Gov't https://t.co/YPivSsQlFR pic.twitter.com/Z8kVPxCXju— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) 4 Ocak 2018
Caferi, Devrim Muhafızları birliklerinin sadece çatışmaların en yoğun olduğu Hamadan, İsfahan ve Loristan kentlerinde konuşlandırıldığını duyurmuştu.
End of 'Sedition 96' in #Iran: #IRGC commander https://t.co/rfS09ChshL pic.twitter.com/qhrc1oCO0O— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) 4 Ocak 2018
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de kendisini arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a protesto gösterilerinin birkaç gün içinde biteceğini umduğunu söylemişti.
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