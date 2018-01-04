İran ordusu: Gerekirse müdahaleye hazırız

İran Devrim Muhafızları'nın ardından İran ordusu da protesto gösterilerinin sona erdiğini savundu. Ordu Komutanı Musavi, halkın ve kolluk kuvvetlerinin protestoları bastırdığını, ama askeri birliklerin gerekirse müdahaleye hazır olduğunu söyledi.

Army Commander Thanks #Iranian People for Helping to Put an End to Riots https://t.co/kQZjUzP1id pic.twitter.com/z8PcaBlMqH — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 4 Ocak 2018

İran'da bir hafta önce başlayan protestolarla ilgili dün Devrim Muhafızları Komutanı Ali Caferi'nin yaptığı ''Fitne sona erdi'' açıklamasının bir benzeri, İran Ordusu Komutanı Abdülrahim Musavi'den geldi. Tümgeneral Musavi, polis ve milis gücü Besiçlerin protestoları bastırdığını, ama askeri birliklerin gerekirse müdahaleye hazır olduğunu söyledi.

© REUTERS/ Tasnim İran'da bugün hükümet destekçileri de sokakta: Kahrolsun ABD, kahrolsun Suudi Arabistan

Musavi, İran halkına ve kolluk kuvvetlerine 'huzursuzluğun' sona erdirilmesindeki çabaları için teşekkür etti. İran'daki 'örnek güvenlik durumunun' bozulmasından 'Büyük Şeytan' ABD, 'siyonist rejim' İsrail ve 'münafık' Halkın Mücahitleri Örgütü'nün 'yardakçılarını' sorumlu tutan tümgeneral, 'bu kör fitnenin çok küçük çapta olmakla birlikte halk ve kolluk kuvvetleri tarafından en başından engellendiğini' dile getirdi. ''Ama geri kalanı için İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'ndaki yoldaşlarınızın Büyük Şeytan'ın emrindeki enayilere karşı koymaya hazır olduğundan emin olabilirsiniz'' diye ekledi.

​Caferi, Devrim Muhafızları birliklerinin sadece çatışmaların en yoğun olduğu Hamadan, İsfahan ve Loristan kentlerinde konuşlandırıldığını duyurmuştu.

​İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de kendisini arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a protesto gösterilerinin birkaç gün içinde biteceğini umduğunu söylemişti.