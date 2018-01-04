Ryabkov'dan ABD'ye: İran'ın iç işlerine müdahale etmeyin

İran'da geçen perşembe birçok kentte hayat pahalılığı ile başlayan ancak giderek rejim karşıtı bir nitelik kazanan eylemlerde çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.
Çoğunluğu başkent Tahran'da olmak üzere yüzlerce kişi de gözaltına alınmıştı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'yi İran'ın iç işlerine müdahale etme girişiminde bulunmama konusunda uyardı.
İran'da geçen perşembe birçok kentte hayat pahalılığı ile başlayan ancak giderek rejim karşıtı bir nitelik kazanan eylemlerde çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.
Çoğunluğu başkent Tahran'da olmak üzere yüzlerce kişi de gözaltına alınmıştı.
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