Ryabkov'dan ABD'ye: İran'ın iç işlerine müdahale etmeyin

Rus basınına demeç veren Ryabkov, "ABD'yi İran'ın iç işlerine müdahale etmemesi konusunda uyarıyoruz. Orada yaşananlar, İran'ın uluslararası toplumun dikkatini çeken iç meselesi. Gelişmeleri çarpıtmak için çok sayıda girişim olmasına rağmen, Rusya'nın komşusu ve dostu olan bu ülkenin mevcut zorlukları aşacağından ve bu süreçten daha güçlü bir ülke ve Tahran'ın nükleer programıyla ilgili olanlar da dahil çeşitli sorunların çözümünde güvenilir bir partner olarak çıkacağından eminim" dedi.

İran'da geçen perşembe birçok kentte hayat pahalılığı ile başlayan ancak giderek rejim karşıtı bir nitelik kazanan eylemlerde çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Çoğunluğu başkent Tahran'da olmak üzere yüzlerce kişi de gözaltına alınmıştı.