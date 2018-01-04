İran, BM'den ABD'yi kınamasını istedi

İran, ülkede devam eden protestolarla ilgili olarak iç işlerine karışmakla suçladığı ABD'yi Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etti. İran'ın BM Daimi Temsilcisi Hoşru, ABD hükümetinin gösterilere destek verme bahanesiyle İran'ın iç işlerine müdahalesini artırdığını belirtti.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Gulam Ali Hoşru, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) gönderdiği mektupta, "ABD hükümeti gösterilere destek verme bahanesiyle anlamsız bir şekilde İran'ın iç işlerine müdahale eylemlerini artırdı. ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, çok sayıda saçma tweet ile İranlıları tahrik edici eylemlere teşvik etti" ifadelerini kullandı.

ABD'yi uluslararası hukuku ve BM Sözleşmesi'nin prensiplerini ihlal etmekle suçlayan Hoşru, Trump yönetiminin İran ile ilgili açıklamalarının kınanması çağrısında bulundu.

ABD hükümetinin İran halkını rencide ettiğini ve halka karşı aleni olarak düşmanlık sergilediğini vurgulayan Hoşru, diğer ülkelerin de ABD'yi kınamasını ve Washington'un uluslararası hukuka uymasını umduğunun altını çizdi.

Hoşru, yabancı ajanların protesto eylemlerini anlamsız cinayetler gerçekleştirmek için kullandığını da kaydetti.