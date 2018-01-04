Kabil'de intihar saldırısı: En az 20 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de emniyet güçlerinin bulunduğu alana düzenlenen intihar saldırısında, aralarında polislerin de olduğu en az 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

Afganistan Sağlık Bakanlığı, 11 ölü, 25 yaralı olduğunu açıkladı. Reuters ise, görgü tanıkları ve hastane görevlilerine dayanarak ölü sayısının en az 20 olduğunu bildirdi.

حملۀ انتحاری در کابل جان پانزده تن را گرفتhttps://t.co/SRdulaw0fr pic.twitter.com/BC2pcXUiuY — TOLOnews (@TOLOnews) 4 January 2018

​Saldırının, ABD Büyükelçiliği yakınlarında uyuşturucu operasyonu düzenleyen polislere yönelik olduğu bildirildi.

Kabil'de son olarak 28 Aralık'ta IŞİD tarafından bombalı saldırı düzenlenmiş, en az 40 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırı, ekim ayında 69 kişinin öldüğü saldırılardan sonra en kanlı saldırı olarak nitelendirilmişti.