‘Arap koalisyonu Husilerin Yemen’deki ana lojistik hattını kesti’

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet haber ajansı WAM tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin, Şii Husilerin kullandığı Yemen’in Taiz ile Hudeyde kentleri arasındaki ana lojistik hattını engelledikleri belirtildi.

Ajansa konuşan BAE Silahlı Kuvvetleri’nden bir kaynak, gerçekleştirilen operasyon sırasında ayrıca onlarca Husi isyancının öldürüldüğünü aktardı.

Arap koalisyonu uluslararası toplumun meşru Devlet Başkanı olarak tanıdığı Abdurabbu Mansur Hadi'nin safında İngiltere ve ABD'nin silah ve lojistik yardımıyla Husiler'e karşı savaşıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koalisyonun 2015'te ülkede saldırılara başlamasından bu yana çoğu sivil 8 bin 750 kişi yaşamını yitirdi.

Husi güçlerin, daha önce birlik oldukları Yemen'in devrik lideri Ali Abdullah Salih’i geçtiğimiz aralığın başında öldürmeleri sonrasında Arap koalisyonu, hava saldırılarına hız verdi.