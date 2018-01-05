İsrail, 'Filistin'in cesur kızı' Tamimi'nin kuzenini serbest bıraktı

Nur'un babası Naci Tamimi, İsrail makamlarının kızını 5 bin şekel (yaklaşık 1400 dolar) kefalet ödenmesinin ardından slıverdiğini duyurdu.

Naci, 20 yaşındaki kızının her hafta evinin yakınlarındaki bir İsrail karakoluna giderek imza vereceğini ifade etti.

Now, Nour Tamimi is FREE 🎉🎊 pic.twitter.com/VcPU5fke3S — Satar (@Satar_Gaza) January 4, 2018

İsrail askerleri, 19 Aralık 2017'de 'Hanzala Cesaret Ödülü' sahibi Filistinli Ahed Tamimi ve annesi Neriman'ı, bir gün sonra da kuzeni Nur'u gözaltına almıştı.

Ofer Askeri Mahkemesi, 28 Aralık'taki duruşmada İsrail askerlerine yönelik ağır cezayı gerektiren müessir fiil ve askerlerin görevlerine engel olmakla suçlanan Nur'un 1400 dolar kefaletle serbest bırakılmasına karar vermiş, İsrail Askeri Savcılığı ise 1 Ocak'ta mahkemenin kararına itiraz etmişti.

Mahkeme, perşembe günkü duruşmada savcılığın itirazını reddederek Nur Tamimi'nin kefaletle serbest bırakılmasına karar vermişti.

Ahed Tamimi'ye ise aralarında ağır cezayı gerektiren müessir fiil ve taş atmanın da olduğu 12 farklı suç yöneltilmişti.

© AFP 2017/ Ahmed Garebli Tamimi ve ailesinin gözaltı süresi uzatıldı

Nur Tamimi ve kuzeni Ahed Tamimi, Batı Şeria'nın Nebi Salah köyünde bir evin önünde bekleyen 2 İsrail askeri ile tartışmaya başlamış, Ahed Tamimi bir İsrail askerini tokatlamış ve tekmelemişti.

Nur'un da kuzeninin görüntülerini çekerken askerlerden birine tekme atmaya çalıştığı görülmüştü. Anne Neriman'ın araya girmesinin de etkisiyle olay daha fazla büyümemiş İsrail askerleri olay yerini terk etmişti.

Bu olaydan kısa süre önce Ahed ve Nur'un 14 yaşındaki kuzenleri Muhammed İsrail askerlerince güçlendirilmiş plastik mermi ile başından vurulmuştu.

Ahed ve Nur Tamimi'nin görüntüleri sosyal medyada hızla yayılmıştı.