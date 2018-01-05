DSG: 40 IŞİD'linin teslim olduğu iddiası doğru değil

Suriye'nin Deyr ez Zor kentinde YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile IŞİD ile arasında çatışmalar şiddetlenirken, Sputnik'e konuşan DSG Basın Sorumlusu Balli, 40 IŞİD'linin kendilerine teslim olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri (DGS) yetkililerinden edinilen bilgilere göre Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyr ez Zor kentinin doğu kırsalında IŞİD ile DSG güçleri arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Öte yandan Arap basını ve sosyal medyada yayılan ve Deyr ez Zor'da 40 IŞİD'linin DSG'ye teslim olduğuna dair haberlere yalanlama geldi. Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Demokratik Suriye Güçleri Basın Sorumlusu Mustafa Balli, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kara propaganda amaçlı kullanıldığını söyledi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC de geçen ayki haberinde Rakka'daki IŞİD militanlarının DSG ile anlaşma sonrası tahliye edildiğini ortaya koymuştu.