Suudi Arabistan, Yemen'den atılan balistik füzeyi engelledi

© REUTERS/ Faisal Al Nasser Husiler Riyad'daki Kraliyet Sarayı'na balistik füze fırlattı

Suudi Arabistan resmi yayın organı El Ekberiye televizyonu, Yemen'den atılan balistik füzenin Yemen sınırı yakınlarındaki Necran'da Suudi hava savunma sistemi tarafından engellendiğini açıkladı.

AFP'nin verdiği bilgiye göre, Yemen'deki Husi milislerinin yayın organı El Mesire televizyonu bu açıklamadan birkaç saat önce Husiler'in Suudi Arabistan'ın güneybatı bölgesi Necran'daki bir askeri kampa balistik füze attığını duyurdu.

Yemen'in batısında bulunan bir kaynağın Sputnik'e verdiği bilgiye göre ise Suudilerin öncülüğündeki Arap koalisyonun desteklediği Yemen Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye bağlı askerler de misilleme olarak Husi mevzilerine balistik füze fırlattı.

A Saudi statement has confirmed the interception of a ballistic missile fired by Yemen's Houthi rebels.after they claimed to have launched it https://t.co/YhcfDvE493 — Al Jazeera News (@AJENews) 5 Ocak 2018

KOALİSYON SÖZCÜSÜ: İRAN'IN HUSİLER'İ DESTEKLEDİĞİNİ GÖSTERİYOR

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre koalisyon sözcüsü Türki el Maliki "İran destekli Husiler'in bu düşmanca eylemi İran rejiminin Husiler'i desteklediğini gösteriyor" dedi.

Maliki füzenin sivil alanları hedef aldığını iddia ederek bir sivil Suudi Arabistan vatandaşının mülkünde hafif hasar meydana geldiğini belirtti.

​Husiler Aralık 2017'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Yamamah Kraliyet Sarayı'na, kasımda ise Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na balistik füze fırlatmıştı.

Suudi hava savunma sistemleri bu füzeleri vurarak imha etmişti.

ABD saldırılar sonrası füzelerin İran yapımı olduğunu belirterek İran'ı Husiler'e silah yardımı yapmakla suçlamış, Tahran ise suçlamaları reddetmişti.

Suudiler'in öncülüğündeki koalisyon Yemen'de Husiler'le Mart 2015'ten beri savaşıyor.