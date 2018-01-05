İnguşetiya'dan Suriye'ye 25 ton insani yardım

Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi yetkilisi Albay Mihail Zavalkin, Rusya Federasyonu'na bağlı İnguşetiya Cumhuriyeti'ndeki Müslümanlar ve Hristiyanlar tarafından toplanan insani yardımların Suriye'ye ulaştırıldığını söyledi.

Sputnik'e demeç veren Zavalkin, "İnguşetiyalı sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık 25 ton insani yardım aldık. Bunlar arasında çocuklar için yeni yıl hediyeleri, kırtasiye ürünleri ve okul malzemeleri ile okul çantaları ve sınıf tahtaları yer aldı" dedi.

İnsani yardımın içinde gıda ürünleri ile sığınmacıların ihtiyaç duyduğu tüm ürünlerin bulunduğunu da kaydeden Zavalkin, yardım malzemelerinin sığınmacılara milliyetlerine ve dini inançlarına bakılmaksızın dağıtılacağının altını çizdi.

'BİZİM İÇİN BÜYÜK MUTLULUK VE ONUR'

Askeri polis taburu komutanı Albay Muhammed Yevloyev de, "İnguşetiya'da toplanan bu malzemeleri Suriyelilere dağıtmanın kendileri için büyük mutluluk ve onur olduğunu vurguladı.

Yevloyev, bu hediyelerin Suriyeli ihtiyaç sahiplerine ve özellikle de çocuklara mutluluk ve gülümseme getirmesini umduğunu belirtti.