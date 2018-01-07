İran Devrim Muhafızları: ABD, İngiltere ve İsrail tarafından çıkarılan kargaşaya karşı galip geldik

İran Devrim Muhafızları yaptığı açıklamada 'İran halkının ve güvenlik güçlerinin dış güçler tarafından çıkarılan kargaşaya karşı galip geldiğini' duyurdu.

Devrim Muhafızları'nın sitesinde yayınlanan açıklamada İran halkının ABD, İsrail, Suudi Arabistan ve iki yüzlü monarşi rejimleri tarafından çıkarılan kargaşanın İran halkı, istihbarat servisi ve polisi tarafından yenilgiye uğratıldığı belirtildi.

Açıklamada "İran'ın devrimci halkı onbinlerce Besic gücü, polis ve istihbarat servisiyle birlikte kargaşayı yenilgiye uğrattı" ifadesi kullanılırken 'kargaşanın ABD, İngiltere, Siyonist rejim (İsrail), Suudi Arabistan ve Halkın Mücahitleri tarafından yaratıldığı' kaydedildi.

Al Akhbar gazetesinin aktardığına göre, İran Başsavcısı Cafer Montazeri de Kum'da yaptığı konuşmada ABD'nin Irak'ın Erbil ve Afganistan'ın Herat şehirlerinde eylemlerin kitleselleşmesine katkı sağlamak amacıyla merkezler açtığını söyledi.

'İRAN HALKI YABANCI AJANLARIN SESİNİ KESECEK'

İran'da düzenlenen bir gösteride konuşan hükümetin uzmanlar konseyi üyesi Ahmed Hatemi ise "İran halkı İsrail Başkanı Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sözleriyle konuşan yabancı ajanların sesini kesecektir" ifadesini kullanmıştı.

'GÖZALTINA ALINANLAR YAKINDA YARGI ÖNÜNE ÇIKACAK'

İranlı yetkililer, eylemlerde yaklaşık 1000 kişinin gözaltına alındığını ve tamamının yakında yargı önüne çıkarılacağını açıkladı.

İran'da ekonomik gerekçelerle başladığı belirtilen eylemler 80'in üzerinde şehre ve kasabaya yayılmıştı.

Eylemlerde en az 20 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Avrupalı yetkililer gösteri ifade hürriyetinin korunması ve eylemlere dönük polis şiddeti konusunda endişelerini dile getirmişti. ABD ise düzenlenen 'kitlesel' protestolara katılanları destekleme sözü vermişti.

Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Ocak 2018

​Açıklamaların üzerine hükümete destek veren çok sayıda kişi de sokaklara çıkmış, ve 'karşı gösteri'ler düzenlemişti.

Pro-government rallies planned in Iran after Friday prayers https://t.co/uEif3ehT6D pic.twitter.com/ZmTKxHagMQ — The Times of Israel (@TimesofIsrael) 5 Ocak 2018

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"Today we can announce the end of the sedition."



Thousands turn out for pro-government rallies in Iran https://t.co/P4tkBltp9S pic.twitter.com/SFWpJtQC4y — Al Jazeera English (@AJEnglish) 5 Ocak 2018

​Göstericiler 'dışarıdan müdahale'ye dikkat çekerek "ABD'ye ölüm, İsrail'e ölüm" sloganları atmıştı.