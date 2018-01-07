‘Suriye ordusu, İdlib’de stratejik öneme sahip bir yerleşimi Fetih el Şam militanlarından kurtardı'

Konuyla ilgili bilgi sahibi yerel bir kaynak, Sputnik'e verdiği demeçte, "Suriye ordusu stratejik öneme sahip Sinjar yerleşimini kontrol altına aldı" ifadelerini kullandı.

Yetkili, aynı zamanda Sinjar'ın yakınındaki 4 köyün de terör yanlılarından kurtarıldığını sözlerine ekledi.

Fetih el Şam militanlarının en önemli tutunma noktalarından biri olan Sinjar yerleşiminin, Ebu Duhur Hava Üssü'nden sadece 15 kilometre mesafede bulunduğu için büyük stratejik öneme sahip olduğu kabul ediliyor