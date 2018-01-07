İran'daki ilkokullarda İngilizce dersi yasaklandı

Öte yandan, İran'ın ruhani lideri Ali Hamaney'in İngilizce'nin erken yaşta öğrenilmesinin 'Batı'nın İran'ı kültürel olarak istilasına' yol açtığı yorumunda bulunduğu da iddia edildi.
Yüksek Eğitim Konseyi Başkanı Mehdi Navid Ethem yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İran'daki devlet kontrolündeki ve özel ilkokullarda İngilizce eğitiminin hukuka ve düzenlemelere aykırı olduğunu ilan etti.
Öte yandan, İran'ın ruhani lideri Ali Hamaney'in İngilizce'nin erken yaşta öğrenilmesinin 'Batı'nın İran'ı kültürel olarak istilasına' yol açtığı yorumunda bulunduğu da iddia edildi.
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