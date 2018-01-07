Suriye'de Rusya 5, Türkiye 4 ateşkes ihlali tespit etti

Rusya Savunma Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan açıklamada, "Gerilimi azaltma bölgelerinde durumun stabil olduğu görüldü. Suriye'deki ateşkesi izleyen Türk-Rus komisyonundaki Rusya tarafı, Halep'te 3 Lazkiye'de 2 olmak üzere 5 ateşkes ihlali tespit etti. Türk tarafı ise İdlib'de 1, Halep'te 1, Şam'da 1 ve Lazkye'de 1 olmak üzere toplam 4 ateşkes ihlali belirledi" ifadeleri kullanıldı.

Son 24 saat içinde Ateşkesi İzleme Merkezi'nin insani yardım kampanyası gerçekleştirmediği belirtilen açıklamada, Rus askeri doktorların gün içinde 53 kişiye tıbbi yardım sağladığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Humus bölgesinde bir yerleşiminin ateşkese katılmasına dönük anlaşma imzalandığı, böylelikle ateşkese katılan yerleşim sayısının 2 bin 323'e ulaştığı kaydedildi.