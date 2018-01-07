Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ait uçak düştü

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yemen meşru hükümet güçlerine destek için Yemen topraklarında operasyonuna katılan bir savaş uçağının, teknik arıza sebebiyle düştüğü belirtildi. Uçakta bulunan 2 pilotun yara almadan kurtulduğu aktarılan açıklamada, kara ve hava kuvvetlerinin gerçekleştirdiği ortak kurtarma operasyonu sonucu pilotların olay yerinden tahliye edilerek Suudi Arabistan'a getirildiği kaydedildi.
© AP Photo/ Hasan Jamali
Ancak Husi militanları ise uçağı kendilerinin düşürdüğünü iddia etti. Husilere ait El-Mesire televizyonunda yayınlanan haberde, koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağının Yemen'in Suudi Arabistan sınırına yakın Sada kentinde vurulduğu belirtildi.
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