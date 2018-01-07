Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ait uçak düştü

Yemen'in Sada vilayetinde, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağının teknik arızadan dolayı düştüğü, 2 pilotun sağ kurtulduğu bildirildi. Husiler ise uçağı düşürdüklerini iddia etti.

© AP Photo/ Hasan Jamali Suudi Arabistan, Yemen'den atılan balistik füzeyi engelledi

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yemen meşru hükümet güçlerine destek için Yemen topraklarında operasyonuna katılan bir savaş uçağının, teknik arıza sebebiyle düştüğü belirtildi. Uçakta bulunan 2 pilotun yara almadan kurtulduğu aktarılan açıklamada, kara ve hava kuvvetlerinin gerçekleştirdiği ortak kurtarma operasyonu sonucu pilotların olay yerinden tahliye edilerek Suudi Arabistan'a getirildiği kaydedildi.

Ancak Husi militanları ise uçağı kendilerinin düşürdüğünü iddia etti. Husilere ait El-Mesire televizyonunda yayınlanan haberde​, koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağının Yemen'in Suudi Arabistan sınırına yakın Sada kentinde vurulduğu belirtildi.