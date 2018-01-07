İdlib'de bomba yüklü araç saldırısı: En az 20 ölü, 30 yaralı

Yerel medyadan edinilen bilgilere göre, birkaç ton patlayıcı yüklü ilk araç pazar yerine yakın bir noktada patlatıldı. Al Mayadin'e göre patlamada 30'dan fazla kişi yaralandı.
الصور الأولى لانفجار سيارة مفخخة. في إدلب المدينة pic.twitter.com/eil7iNS8UH— Mouhamad Saeed (@SaeedMouhamad) January 7, 2018
İkinci bomba yüklü aracın patlatılması sonucu ise en az 20 kişi hayatını kaybetti.
انفجار سيارة مفخخة. إدلب المدينة شارع ٣٠— Mouhamad Saeed (@SaeedMouhamad) January 7, 2018
اللهم بردا وسلاما pic.twitter.com/0tr7WNDSdk
Türkiye'nin Suriye'yle sınır bölgesinde yer alan İdlib bölgesi, Moskova, Ankara ve Tahran aracılığıyla varılan çatışmasızlık bölgeleri anlaşmasının parçalarından biri. İdlib bölgesini kapsayan anlaşma çerçevesinde Türkiye, bölgeye gözlem noktaları kurmuştu.
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