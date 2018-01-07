İdlib'de bomba yüklü araç saldırısı: En az 20 ölü, 30 yaralı

Suriye'nin İdlib bölgesinde iki araçla gerçekleştirilen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Yerel medyadan edinilen bilgilere göre, birkaç ton patlayıcı yüklü ilk araç pazar yerine yakın bir noktada patlatıldı. Al Mayadin'e göre patlamada 30'dan fazla kişi yaralandı.

الصور الأولى لانفجار سيارة مفخخة. في إدلب المدينة pic.twitter.com/eil7iNS8UH — Mouhamad Saeed (@SaeedMouhamad) January 7, 2018

​İkinci bomba yüklü aracın patlatılması sonucu ise en az 20 kişi hayatını kaybetti.

انفجار سيارة مفخخة. إدلب المدينة شارع ٣٠

اللهم بردا وسلاما pic.twitter.com/0tr7WNDSdk — Mouhamad Saeed (@SaeedMouhamad) January 7, 2018

Türkiye'nin Suriye'yle sınır bölgesinde yer alan İdlib bölgesi, Moskova, Ankara ve Tahran aracılığıyla varılan çatışmasızlık bölgeleri anlaşmasının parçalarından biri. İdlib bölgesini kapsayan anlaşma çerçevesinde Türkiye, bölgeye gözlem noktaları kurmuştu.