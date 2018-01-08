Filistinli Tamimi ve annesinin duruşması 15 Ocak'a ertelendi

Ahed Tamimi'nin babası Basim Tamimi, "Ofer Askeri Mahkemesi'nden savunma heyetinin iddianamedeki suçlamaları incelemesi için pazartesi günü düzenlenecek duruşmayı ertelemesini talep ettik. Mahkeme talebimizi kabul etti ve duruşmanın 15 Ocak'ta yapılmasına karar verdi" dedi.
İsrail askeri mahkemesi, 1 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'da görülen duruşmada, Ahed Tamimi ile annesi Neriman'ın gözaltı süresini sorgularına devam edilmesi için üçüncü kez 8 gün uzatmıştı.
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Ahed Tamimi, İsrail askeri ve subayına saldırmanın yanı sıra güvenlik güçlerine saldırmak ve taş atmak gibi 5 suçla suçlanıyor" ifadelerine yer verilmişti.
İsrail askerleri, Temimi'yi 19 Aralık'ta Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı.
Tamimi'nin annesi Neriman'ın ise kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti.
"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.
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