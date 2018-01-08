Suriye ordusu, Şam yakınlarındaki üste kuşatmayı deldi

Suriye ordusu, Şam'ın doğusunda yer alan Harasta kentindeki bir askeri üste militanların kuşatmasını deldi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Ceyşul İslam (İslam Ordusu) adlı örgüt liderliğindeki miltanların kuşatmasının kırıldığını duyurarak "Suriye Arap Ordusu'ndan birimler Harasta'dak Zırhlı Araç Üssü'ne yönelik kuşatmayı kırdı" ifadelerini kullandı.

Sputnik'e bilgi veren bir kaynak, "Suriye ordusu, Şam kırsalındaki ulaştırma biriminin kuşatmasını kırdı. Piyade güçleri ve tanklar kuşatmayı delip bu birimin yer aldığı alana girdi" dedi.

Kaynak ayrıca, ordunun askeri üs yakınlarında yer alan un değirmenlerinin kontrolünü de yeniden ele geçirdiğini söyledi.

Daha önce Suriye ordusu, Şam'ın güney batısındaki operasyonlarını durdurmuştu.

Bu gelişme, kalelerinin ordu tarafından ablukaya alınması ardından El Nusra (yeni ismiyle Fetih el Şam) militanlarının bu bölgeden engelsiz bir biçimde ayrılmak için müzakerelere başlamak istemelerini izlemişti.