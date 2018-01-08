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    Hasan Ruhani

    Ruhani: Kimse eleştirilmez değil

    © AFP 2017/ ATTA KENARE
    Ortadoğu
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    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ekonomi yönetiminden sorumlu bakanlar ve bakan yardımcılarına hitabında, halkın taleplerinin, sadece ekonomiden kaynaklanmadığını ve haklı olduğunu söyledi. Ruhani, ülkede istisnasız tüm yetkililerin eleştirilebileceğini belirtti.

    İran Devrim Muhafızları
    © AFP 2017/ Atta Kenare
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    İran'da 28 Aralık'ta başlayan protestolar haftasonundan beri durulurken Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ekonomi kurmaylarına hitaben bir konuşma yaptı. Protestoların gerçek hedefinin, kendi özgürlükleri genişletme ve uluslararası yumuşama politikalarına engeller çıkaran velayeti fakih rejimindeki muhafazakar mollalar olduğunu ima eden Ruhani, muhafazakarların protestoların ardından sosyal medyaya getirilen engellemelerin kalıcı olması taleplerini reddetti.

    'SOSYAL MEDYA KALICI ENGELLENEMEZ'

    ''Halkın sosyal medyaya erişimi kalıcı olarak engellenemez. Halkın yaşamını, işini gücünü devam ettirmesine kayıtsız kalamayız'' diyen İran Cumhurbaşkanı ''Taleplerinin sadece ekonomik olduğunu söylemek İran halkına hakaret etmek ve olayları çarpıtmak olur. Halkın ekonomik, siyasi ve toplumsal talepleri var'' çıkışını yaptı.

    İran-protestolar (Tahran)
    © AP Photo/
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    'GENÇLERE YAŞAM BİÇİMİ DAYATILMAMALI'

    Bugün karşılaştığımız sorun yetkililer ile genç kuşaklar arasındaki mesafedir. Bugün bizim düşüncelerimiz ile genç kuşağın düşünceleri, dünyaya bakışı ve yaşantısı farklıdır. Bu, çözülmesi gereken temel sorundur" değerlendirmesini yapan Ruhani, yeni kuşaklara yaşam tarzı dayatmasının yanlış olduğunu belirterek ''Ülkenin çoğunluğunu genç kuşaklar oluşturuyorsa bunun anlamı şudur: Çoğunluğun görüşünü yerine getirmeliyiz'' vurgusu yaptı.

    'DÜNYANIN HER YERİNDE PROTESTOLARI İSTİSMAR ETMEK İSTEYENLER OLUR'

    Protestoların gerisinde ABD-İsrail-Suudi Arabistan komplosunun yattığına dair iddialara ''Elbette bir gösteriyi bir mitingi istismar etmek isteyenler olacaktır, bu doğaldır. Bu, dünyanın her yerinde olur. Dünyanın her yerinde halkın gösterilerini ve mitinglerini istismar edebilirler" yanıtını veren Ruhani, İran'ın bölgedeki etkisinin artmasından dolayı düşmanların hedefi haline geldiğini ve bunun doğal olduğunu belirtti. Kendi hükümetinin eleştirilere açık olduğunu söyleyerek şu mesajları verdi:

    Ahmed Hatemi
    © AP Photo/ Ebrahim Noroozi
    İran'da 'yerli ve milli' sosyal medya çağrısı
    '12. İMAM BİLE ELEŞTİRİLEBİLİR'

    "Ülkede eleştiri konusunda hiçbir istisna yoktur. Bu ülkede hiç kimse hatadan esirgenmiş ve masum değildir. Biz eleştiriye karşı değiliz. Herkes eleştirilebilmelidir. Bu konuda istisna yoktur. Ülkedeki tüm yetkililer eleştirilebilir. 12. İmam zuhur ettiğinde, o zaman dahi eleştiri yapılabilir.''

    'PEYGAMBERİ ELEŞTİRİYORLARDI'

    ''Peygamber de eleştiriye izin veriyordu. Peygamber bir şey söylediğinde birisi kalkıp ona 'bu söylediğin senin görüşün müdür, yoksa Allah'ın vahyi midir' diye soruyordu. 'Allah'tan vahiydir' dediğinde itiraz edilmiyordu. Ama benim sözümdür dediğinde o zaman eleştiriyor ve 'ben bunu kabul etmiyorum' diyordu.''

    Mustafa Elitaş
    © AA/
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    'ELEBAŞLARINA İDAM'

    İran'da protetsolar 80 kent ve kasabaya yayılırken en az 22 kişi öldü, 1000'den fazla kişi gözaltına alındı.  İran Yargı Erki Başkan Yardımcısı Hamid Şehriyari, protestoların 'tüm elebaşlarının belirlenip yakalandığını, ağır biçimde cezalandırılacağını, hatta ölüm cezasına çarptırılabileceğini' ifade etti.

    22 YAŞINDAKİ GENCİN GÖZALTINDA 'ÖLÜMÜ'

    Gözaltına alınan üniversite öğrencilerinden birinin, 22-23 yaşlarındaki Sina Ghanbari'nin Tahran'da işkenceleriyle ünlü Evin Hapishanesi'nde öldüğü İranlı bir milletvekili tarafından doğrulandı. Milletvekili Tayibe Siyavaşi ''Polisin yakaladığı 22 yaşındaki gencin hapiste intihar ettiğine dair bilgilendirildim'' dedi. Gözaltındaki gençlerin ailelerinin Evin Hapishanesi önünde oturma eylemi yaptığına dair haberler de geliyor.

    HÜKÜMET: ÖĞRENCİLER BIRAKILSIN

    İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masuma Ebtekar, Ruhani'nin gözaltındaki tüm öğrencilerin bırakılması için ısrar ettiğini Twitter'dan duyurdu. Eğitim Bakanı Muhammed Bethai de gözaltında pek çok öğrenci bulunduğunu, sınav sezonu başlamadan bırakılmalarını talep ettiğini açıkladı.

     

     

     

    Etiketler:
    Hasan Ruhani, İran
    Topluluk kurallarıTartışma
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