Husiler: Kızıldeniz'de uluslararası taşımacılığı engelleriz

Husilere ait SABA haber ajansına göre Samad, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Sana'yı ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilci Yardımcısı Muin Şerim ile bir araya geldi.
'BAŞKA SEÇENEKLERİ DEVREYE SOKARIZ'
"Siyasi çözüm çıkmaz yola girer ve El Hudeyde'deki saldırılar devam ederse başka seçenekleri devreye sokarız ve bunun geri dönüşü olmaz. Kızıldeniz'deki uluslararası deniz taşımacılığının engellenmesi bu seçenekler arasındadır. Onlar (Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri) gemileriyle bizim sularımızdan geçiyor, bizim halkımız ise açlıktan ölüyor. Eğer müzakere masasına oturmamızı istiyorlarsa biz anlaşmaya hazırız, bizi eskisinden farklı bulacaklar. Bu farklılık taviz verme konusunda değil akan kanın durması ve bölgenin güvenlik ve istikrarının sağlanması konusundaki hassasiyetimizde ortaya çıkacak."
Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin meşruiyeti olmadığını ve Temsilciler Meclisinin (Sana'daki parlamento) Yemen halkının tek meşru temsilcisi olduğunu ileri süren Samad, BM Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed'in de kendilerini BM'ye güvenmemeleri ve hayal kırıklığına sevk eden olumsuz bir rol oynadığını kaydetti.
Husiler, daha önce Kızıldeniz'de koalisyon güçlerine ait bazı gemileri hedef almıştı.
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