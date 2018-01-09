İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı

Suriye, hava savunma sistemlerinin İsrail'e ait bir uçağı vurduğunu ve yine İsrail'den fırlatılan füzeleri imha ettiğini açıkladı.

Syrian army said its air defences had hit an Israeli aircraft and had intercepted some rockets fired from Israeli territory.#Israel #Syria https://t.co/A1C6KYpF24 — The Peninsula (@PeninsulaQatar) January 9, 2018

​Resmi haber ajansı SANA'daki açıklamaya göre İsrail jetleri ilk önce Lübnan hava sahasından füzeler fırlattı. Uçaklarından birinin vurulmasının ardından da Golan Tepeleri’nden saldırı düzenledi ama bu füzeler Suriye ordusu tarafından imha edildi. İsrail son olarak da kendi sınırlarından füzeler fırlattı, bu füzelerden biri imha edildi ancak diğerleri maddi hasara neden oldu.