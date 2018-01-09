Kayıt
14:58 09 Ocak 2018
Ankara+ 8°C
İstanbul+ 10°C
Canlı Yayın
    Arama
    Yair Netanyahu - Benyamin Netanyahu

    Oğlunun striptiz kulübü tapeleri Netanyahu'yu ele verdi

    © AFP 2017/ THOMAS COEX
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlunun bir seks işçisinin ücretini doğalgaz baronu Kobi Maimon'un oğluna ödetirken ''Benim babam senin babana 20 milyar dolarlık anlaşma imzaladı, sen benimle 150 doların kavgasını yapıyorsun'' dediği ortaya çıktı.

    Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends the weekly cabinet meeting in Jerusalem September 10, 2017
    © REUTERS/ Ronen Zvulun
    Netanyahu, İranlı protestocuları 'kahraman' olarak niteledi
    İsrail Başbakanı'nın koltuğu yolsuzluk soruşturmalarıyla sarsılırken oğlu Yair Netanyahu'nun Tel Aviv'deki çılgın gecelerinden yeni skandallar patlak verdi. Yair'in 2015'te İsrailli emlak ve doğalgaz baronu Kobi Maimon'un oğlu ile bir striptiz kulübünden çıkarken söylediklerinin kayıtları yayımlandı.

    'AÇGÖZLÜLÜĞÜNÜN DİBİ YOK'

    Netanyahu'nun oğlunun bir seks işçisine yapacağı ödemeyle ilgili Kobi Maimon'un oğluna ''Benim babam senin babana 20 milyar dolarlık anlaşma imzaladı ve sen benimle 400 şekelin (150 dolar) kavgasını yapıyorsun'' dediği ortaya çıktı. İsrail basını, oğul Netanyahu'nun sefahat alemlerinden çıkan yeni yolsuzluk skandalını 'Başbakan'ın açgözlülüğünün, gözü dönmüşlüğünün sınır tanımadığına' dair yorumlar eşliğinde duyurdu.

    Netanyahu'ya Tel Aviv'de yolsuzluk protestosu
    © AA/ Daniel Bar On
    Netanyahu'ya Tel Aviv'de yolsuzluk protestosu: Binlerce kişi katıldı
    DEVLETİN ÖDEDİĞİ KORUMA VE ŞOFÖRLE

    Habere göre Yair Netanyahu ile yakın arkadaşı Ori Maimon, Avustralyalı medya baronu James Packer'ın İsrail'deki temsilcisi Roman Abramov ile birlikte bir striptiz kulübünden diğerine dolaşırken, devletin ücretini ödediği bir koruma ile bir şoför kendilerine eşlik ediyordu. Netanyahu ile Maimon, geceyi Packer'ın Royal Beach Oteli'ndeki suitinde geçirmekteydi. İki arkadaşın yayımlanan ses kayıtları, İsrail'in Tamar doğalgaz yataklarının sahibi olan Kobi Maimon'a Netanyahu'nun geçtiği '20 milyar dolarlık kıyağı' ortaya serdi.

    'BABAM SİZİN İÇİN ÇARPIŞTI'

    Buna göre seks işçisinin ücretini Ori Maimon'a ödetmeye çalışan Yair Netanyahu, önce ''Kardeş, beni incitiyorsun. Babam senin baban için inanılmaz bir anlaşma imzaladı kardeş, bunun için çarpıştı, Knesset'te (mecliste) mücadele etti'' diyor. Ardından ''Kardeş, babam sizin için 20 milyar dolarlık anlaşma imzaladı ve sen benden 400 şekeli esirgiyorsun öyle mi'' diye ısrar ediyor. Bu konuşmanın kaydedildiği 2015 yılında, İsrail'in yeni bulunan doğalgaz yatakları ve bunların çıkarılması hakkıyla ilgili büyük pazarlıklar dönüyordu. Ses kaydının şimdi servis edilmesinin, Başbakan Netanyahu'yu aleyhindeki yolsuzluk soruşturmalarında zorlayacağı konuşuluyor.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS/ Gali Tibbon
    Netanyahu 7. kez rüşvet sorgusuna alındı
    AVUKAT YAYIMI DURDURMAYI BAŞARAMADI

    Netanyahu ailesinin avukatları pazartesi günü İsrail Televizyonu Haber Şirketi'nden bu ses kaydını yayımlamamasını talep etti. İsrail Televizyonu Haber Şirketi ise yasal olduğunu söyleyerek kaydı yayımladı ve kaynağını da açıklamadı.

    OĞUL NETANYAHU: BU BEN DEĞİLİM

    Netanyahu'nun oğlu şu açıklamayı yaptı: ''İki buçuk yıl önce yapılmış bir sohbetin yasadışı kayıtlarına dayanan rezil bir sarı basın haberi izledim. Alkolün etkisindeyken gecenin geç bir saatinde susmam gerekirken saçma sapan şeyler söylemişim. O sözler beni ve yetiştirildiğim değerleri yansıtmıyor. O sözlerden dolayı çok pişmanım ve birini yaraladıysam özür diliyorum. Ama Maimon'a söylediklerim kaba saba şakalardı. Benim doğalgaz anlaşmasıyla hiçbir ilgim yok ve hiçbir ayrıntısını bilmiyorum.''

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS/ Amir Cohen
    Netanyahu'yu 'koruyacak' yasa tasarısı kabul edildi

    'KADINLARA SAYGIYI ÖĞRETEREK YETİŞTİRDİK'

    Başbakan Netanyahu da ''Ben ve eşim Sara, çocuklarımızı kadınlara saygı duymayı öğreterek yetiştirdik. Oğlum, o kayıtta alkolün etkisi altında'' açıklamasını getirdi. 'Sadece 10 yıl önce bir kez karşılaştığı Kobi Maimon ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını' ve onun oğluyla kendi oğlunun arkadaşlığından haberinin olmadığını da savundu. Ancak Netanyahu, 2015'te gaz şirketleriyle yapısal değişiklik, vergi ve ihracat kolaylığı getiren çerçeve anlaşması yaparken onların isteği uyarınca gaz arama işinde tekel oluşturulmasını engelleyecek komiserliği kaldırmak uğruna Ekonomi Bakanı Arye Dery'yi görevden almıştı.

    Etiketler:
    ses kaydı, Ori Maimon, Kobi Maimon, Yair Netanyahu, Benyamin Netanyahu, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    BAE Büyükelçiliği'nin sokağına 'Fahreddin Paşa' tabelası asıldı
    BAE Büyükelçiliği'nin sokağına 'Fahreddin Paşa' tabelası asıldı
    Karikatür
    ABD ve İsrail'in İran'ı durdurma planı üzerinde anlaştığı iddia edildi
    TİLDA
    Rus Tigr zırhlısı, Amerikan Humvee'ye karşı

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam