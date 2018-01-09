Oğlunun striptiz kulübü tapeleri Netanyahu'yu ele verdi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlunun bir seks işçisinin ücretini doğalgaz baronu Kobi Maimon'un oğluna ödetirken ''Benim babam senin babana 20 milyar dolarlık anlaşma imzaladı, sen benimle 150 doların kavgasını yapıyorsun'' dediği ortaya çıktı.

İsrail Başbakanı'nın koltuğu yolsuzluk soruşturmalarıyla sarsılırken oğlu Yair Netanyahu'nun Tel Aviv'deki çılgın gecelerinden yeni skandallar patlak verdi. Yair'in 2015'te İsrailli emlak ve doğalgaz baronu Kobi Maimon'un oğlu ile bir striptiz kulübünden çıkarken söylediklerinin kayıtları yayımlandı.

'AÇGÖZLÜLÜĞÜNÜN DİBİ YOK'

Netanyahu'nun oğlunun bir seks işçisine yapacağı ödemeyle ilgili Kobi Maimon'un oğluna ''Benim babam senin babana 20 milyar dolarlık anlaşma imzaladı ve sen benimle 400 şekelin (150 dolar) kavgasını yapıyorsun'' dediği ortaya çıktı. İsrail basını, oğul Netanyahu'nun sefahat alemlerinden çıkan yeni yolsuzluk skandalını 'Başbakan'ın açgözlülüğünün, gözü dönmüşlüğünün sınır tanımadığına' dair yorumlar eşliğinde duyurdu.

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Habere göre Yair Netanyahu ile yakın arkadaşı Ori Maimon, Avustralyalı medya baronu James Packer'ın İsrail'deki temsilcisi Roman Abramov ile birlikte bir striptiz kulübünden diğerine dolaşırken, devletin ücretini ödediği bir koruma ile bir şoför kendilerine eşlik ediyordu. Netanyahu ile Maimon, geceyi Packer'ın Royal Beach Oteli'ndeki suitinde geçirmekteydi. İki arkadaşın yayımlanan ses kayıtları, İsrail'in Tamar doğalgaz yataklarının sahibi olan Kobi Maimon'a Netanyahu'nun geçtiği '20 milyar dolarlık kıyağı' ortaya serdi.

'BABAM SİZİN İÇİN ÇARPIŞTI'

Buna göre seks işçisinin ücretini Ori Maimon'a ödetmeye çalışan Yair Netanyahu, önce ''Kardeş, beni incitiyorsun. Babam senin baban için inanılmaz bir anlaşma imzaladı kardeş, bunun için çarpıştı, Knesset'te (mecliste) mücadele etti'' diyor. Ardından ''Kardeş, babam sizin için 20 milyar dolarlık anlaşma imzaladı ve sen benden 400 şekeli esirgiyorsun öyle mi'' diye ısrar ediyor. Bu konuşmanın kaydedildiği 2015 yılında, İsrail'in yeni bulunan doğalgaz yatakları ve bunların çıkarılması hakkıyla ilgili büyük pazarlıklar dönüyordu. Ses kaydının şimdi servis edilmesinin, Başbakan Netanyahu'yu aleyhindeki yolsuzluk soruşturmalarında zorlayacağı konuşuluyor.

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Netanyahu ailesinin avukatları pazartesi günü İsrail Televizyonu Haber Şirketi'nden bu ses kaydını yayımlamamasını talep etti. İsrail Televizyonu Haber Şirketi ise yasal olduğunu söyleyerek kaydı yayımladı ve kaynağını da açıklamadı.

OĞUL NETANYAHU: BU BEN DEĞİLİM

Netanyahu'nun oğlu şu açıklamayı yaptı: ''İki buçuk yıl önce yapılmış bir sohbetin yasadışı kayıtlarına dayanan rezil bir sarı basın haberi izledim. Alkolün etkisindeyken gecenin geç bir saatinde susmam gerekirken saçma sapan şeyler söylemişim. O sözler beni ve yetiştirildiğim değerleri yansıtmıyor. O sözlerden dolayı çok pişmanım ve birini yaraladıysam özür diliyorum. Ama Maimon'a söylediklerim kaba saba şakalardı. Benim doğalgaz anlaşmasıyla hiçbir ilgim yok ve hiçbir ayrıntısını bilmiyorum.''

'KADINLARA SAYGIYI ÖĞRETEREK YETİŞTİRDİK'

Başbakan Netanyahu da ''Ben ve eşim Sara, çocuklarımızı kadınlara saygı duymayı öğreterek yetiştirdik. Oğlum, o kayıtta alkolün etkisi altında'' açıklamasını getirdi. 'Sadece 10 yıl önce bir kez karşılaştığı Kobi Maimon ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını' ve onun oğluyla kendi oğlunun arkadaşlığından haberinin olmadığını da savundu. Ancak Netanyahu, 2015'te gaz şirketleriyle yapısal değişiklik, vergi ve ihracat kolaylığı getiren çerçeve anlaşması yaparken onların isteği uyarınca gaz arama işinde tekel oluşturulmasını engelleyecek komiserliği kaldırmak uğruna Ekonomi Bakanı Arye Dery'yi görevden almıştı.