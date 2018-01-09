'İran'da 3 hükümet karşıtı eylemci gözaltında öldü' iddiası

İran'daki insan hakları savunucuları ülkedeki hükümet karşıtı gösteriler sırasında gözaltına alınan 3 eylemcinin Tahran'daki Evin cezaevinde öldüğünü iddia etti. Reform yanlısı milletvekili Mahmud Sadeghi de gözaltılar konusunda hükümetin açıkladığından daha yüksek bir rakam vererek, 3700 kişinin eylemler boyunca gözaltına alındığını kaydetti.

© AFP 2017/ ATTA KENARE Ruhani: Kimse eleştirilmez değil

Guardian gazetesinin haberine göre İran'daki insan hakları savunucuları son 10 yılın en büyüğü olan ve 2 hafta süren hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan 3 eylemcinin başkent Tahran'daki Evin cezaevinde öldüğünü öne sürdü.

Guardian muhabirine konuşan iki ayrı İranlı milletvekili bunlardan biri olduğu belirtilen Sina Ganbari'nin Evin'de öldüğünü doğruladı.

Bunun yanı sıra önde gelen İranlı insan hakları avukatı Nesrin Sotudeh Guardian'a yaptığı açıklamada Evin'de 2 eylemcinin daha gözaltında öldüğünü söyledi. Ancak bu 2 kişinin kimlikleri konusunda açıklama yapılmadı.

Sotudeh "Evin cezaevindeki bir tutukluyla konuştum. Bana gözaltına alınan 3 kişinin öldüğü söylendi. Yetkililer toplu gözaltılara başvurduğunda onların haklarını koruduklarını iddia edemez. Böyle bir durumda yargı sürecinin zamanı geldiğinde işlemesi mümkün değil" dedi.

İranlı ünlü aktris Mehnaz Afşar da Twitter'dan yapıtğı açıklamada "23 yaşındaki birinin Evin'deki ölümünün hiçbir bahanesi olamaz" dedi.

هیچ توجیهی برای مرگ یک جوان ۲۳ ساله، آن‌هم در قرنطینه زندان اوین قابل قبول نیست.#سینا_قنبری — Mahnaz Afshar (@AfsharMahnaz) January 8, 2018

'YEKİLİLER GANBARİ'NİN İNTİHAR ETTİĞİNİ ÖNE SÜRÜYOR'

İran İnsan Hakları Merkezi'nin yöneticisi Hadi Gaemi ise "Yetkililer Ganbari'nin intihar ettiğini öne sürüyor ancak bağımsız ve adil soruşturma olmadan bu iddiaların güvenilirliği yok" ifadelerini kullandı.

​'İRAN'DAKİ EYLEMLERDE YAKLAŞIK 3700 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI'

© AFP 2017/ Atta Kenare İran Devrim Muhafızları: ABD, İngiltere ve İsrail tarafından çıkarılan kargaşaya karşı galip geldik

İran'ın Meşhed kentinde hayat pahalılığı nedeniyle başlayan ancak rejim karşıtı bir nitelik kazanarak onlarca kente yayılan eylemlerde çoğu protestocu olmak üzere 20'den fazla kişi ölmüştü.

Resmi rakamlara göre eylemler boyunca en az 90'ı öğrenci olmak üzere 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Ancak İranlı reform yanlısı milletvekili Mahmud Sadeghi farklı güvenlik ve istihbarat birimlerinin bu gözaltıları gerçekleştirmesi nedeniyle tam rakamı tespit etmenin zor olduğunu belirterek gözaltına alınanların sayısının yaklaşık 3700 olduğunu savundu.

صادقی، نماینده مجلس: آمار کل بازداشتی‌های اخیر حدود ۳۷۰۰ نفر در سراسر کشور است. بازداشت افراد توسط نهادهای مختلف انتظامی و امنیتی بوده، بنابراین نمی‌توان آمار دقیق دانشجویان را اعلام کرد. بر اساس آمارها، تعداد دانشجویان بازداشتی حدود ۴۰ تا ۶۸ نفر تخمین زده می‌شود ـ خانه ملت pic.twitter.com/Cnh0iMOiEC — روزنامه شرق (@SharghDaily) January 9, 2018

​'İKİNCİ BİR KAHRİZAK YAŞANMASIN'

© AP Photo/ Ebrahim Noroozi İran'daki ilkokullarda İngilizce dersi yasaklandı

İranlı insan hakları avukatı Sotudeh ile milletvekili Sadeghi özellikle ülkedeki resmi olmayan gözaltı merkezleri konusunda endişeli olduklarını ifade etti.

2009'da eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın tartışmalı şekilde yeniden seçilmesinin ardından ülkede çıkan eylemlerde bu resmi olmayan merkezlerden biri olan Kahrizak'ta yaşananlar uluslararası düzeyde tepki çekmişti.

Guardian'ın aktardığıana göre merkezde bir grup eylemcinin öldürüldüğü, işkence gördüğü ve cinsel tacize uğradığı ortaya çıkmıştı.

Milletvekili Sadeghi Twitter'dan yaptığı açıklama da "Cumhurbaşkanını, istihbarat ve yargı yetkililerini ikinci bir Kahrizak'ın yaşanmaması konusunda uyarıyorum" dedi.

HAMANEY: İRAN HALKI BİR KEZ DAHA ABD VE İNGİLTERE'YE 'BAŞARISIZ OLDUNUZ VE OLACAKSINIZ' DEDİ

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ülkedeki eylemlerin arkasında dış güçlerin olduğu açıklamasını yineledi.

Hamaney'in Twitter hesabında yer alan mesajda "Son 40 yıldır düşman tarafından bize karşı tüm eylemler İslam Devrimi'ne saldırıdır. Devrim siyasi olarak İran'ın düşmanının kökünü kuruttu. Bir kez daha İran halkı ABD, İngiltere ve ülkeyi dışarıdan yıkmak isyenlere 'başarısız oldunuz ve gelecekte de başarısız olacaksınız' dedi" ifadelerini kullandı.

Once again, the nation tells the US, Britain, and those who seek to overthrow the Islamic Republic of Iran from abroad that "you've failed, and you will fail in the future, too." — Khamenei.ir (@khamenei_ir) January 9, 2018

​Hamaney mesajında eylemleri ABD ve İsrail'in birlikte hazırladığını ve bir Körfez ülkesinin fonladığını savundu.

Hamaney "İstihbarat kanıtlarına göre bu eylemlerle ilgili 3'lü bir yapı var. Planı ABD ve Siyonistler (İsrail) hazırladı. Para ise İran Körfezi yakınlarındaki zengin bir hükümetten geldi. Kasaplardan oluşan Halkın Mücahitleri Örgütü ise bu planda yardakçı olarak kiralandı" ifadelerini kullandı.