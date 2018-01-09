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    Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr

    FP: Rusya'nın başarısı sonrası Suudi Arabistan, Suriyeli muhaliflere askeri desteği kesiyor

    © REUTERS/ Faisal Al Nasser
    Ortadoğu
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    ABD'nin Foreign Policy (FP) dergisi: Suudi Dışişleri Bakanı, Esad'ı devirmeye çalışan muhaliflere askeri desteğin kesilebileceğini söyledi. Bu durum, Rusya'nın Suriye'deki başarısının sonucu.

    Foreign Policy (FP), Suudi Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr'in, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirmeye çalışan muhaliflere yönelik askeri desteğin kesilebileceğini söylediğini yazdı. Suriyeli muhaliflere ve diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, bu durumun, Rusya'nın Suriye'deki başarısının sonucu olduğu vurgulandı.

    Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Adil el-Cubeyr, operasyonun amacının mevcut hükümeti korumak olduğu açıklandı.
    © REUTERS/ Joshua Roberts
    Suudi Dışişleri: Esad devrilmezse savaş devam eder
    'SORUNA DEĞİL, ÇÖZÜME ODAKLANIN'

    FP'ye göre Cubeyr, geçen ay biraraya geldiği Suriye muhalefetine, Şam yönetimiyle ihtilafa değil, Rusya'nın Soçi'de düzenleyeceği Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde siyasi çözüm bulmaya odaklanmaları tavsiyesinde bulundu.

    'RİYAD, ESAD KARŞITLARINA DESTEĞİ KESEBİLİR'

    Muhalefetin Soçi'deki kongre için iyi hazırlık yaparsa siyasi geçişle ilgili anlaşmalar yapma konusunda daha iyi pozisyona sahip olacağını belirten Suudi bakan, Riyad'ın Esad'ı devirmeye çalışan muhaliflere verilen askeri desteği kesebileceğinin altını çizdi.

    Fuad Eliko
    © Sputnik/ Hikmet Durgun
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    'ESAD KARŞITI GÜÇLER, ABD'DEN GELEN DESTEĞİ KAYBETTİ'

    FP, "Cubeyr'in sözleri, Esad karşıtı güçlerin ABD'den aldıkları gizli desteği kaybettiğini gösteriyor. Riyad'ın tutumu, Rus diplomasinin kriz sonrası Suriye'nin şekillenmesindeki başarısına işaret ediyor" yorumunu yaparak şöyle devam etti:

    'TRUMP SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASINA ODAKLANMALIYDI'

    "Rusya'nın Suriye'deki krizin son aşamasında diplomatik ağırlığının artması, ABD'nin pasifliğinin sonucu. Trump yönetimi, Suriye'nin siyasi geleceğinin inşası yerine IŞİD'le mücadeleye ve İran'a karşı koymaya daha fazla odaklandı."

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Carlos Barria
    'Trump, Suriye'deki başarıyı sahiplenmeye çalışıyor'

    'RUSYA, DİPLOMASİ ALANINDA ABD'NİN ÖNÜNE GEÇTİ'

    BM Güvenlik Konseyi'nden bir diplomat, dergiye "Suriye, ABD diplomasisinin birinci sırada bulunmadığının örneğidir. ABD, bu alanda Rusya'nın gerisinde kaldı" diye konuştu. 

    'SİYASİ GİDİŞATI BELİRLEYEN ÜLKE RUSYA'

    ABD'li emekli Amiral John Allen de Washington'un kriz sonrası Suriye'de öncü rol oynama ihtimalinin çok düşük olduğunu savunarak "Siyasi gidişat, birçok açıdan Rusya tarafından belirleniyor" dedi.

     

    Etiketler:
    Foreign Policy (FP), Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr, Suriye, Suudi Arabistan
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