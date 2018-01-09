MOSSAD Başkanı: İran'daki protestolarda gözlerimiz ve kulaklarımız var

İsrail istihbarat servisi MOSSAD Başkanı Yossi Cohen, İran'da bir devrim olmasından mutluluk duyacağını ancak beklentileri makul tutmak gerektiğini söyledi. Cohen, "İran'da gözlerimiz ve kulaklarımız var" dedi.

© AFP 2017/ Atta Kenare İran Devrim Muhafızları: ABD, İngiltere ve İsrail tarafından çıkarılan kargaşaya karşı galip geldik

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Cohen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, İran'daki son protestolarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'SEBEP EKONOMİK BEKLENTİLERİN KARŞILANAMAMASI'

"İsrail'in, İran'da gözü, kulağı ve daha başka şeyleri var" ifadelerini kullanan Yossi, ülkedeki son protestoların İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin halkın ekonomik beklentilerini karşılayamamasından kaynaklandığını savundu.

'BEKLENTİLERİ MAKUL TUTMAK GEREKİR'

İran'da bir devrim olduğunu görmek istediğini ancak beklentileri makul tutmak gerektiğini ifade eden Cohen, ekonomik koşulların insanları sokağa itmesine karşın bu protestocuların muhalif güçlerle yüzleştiğini belirtti.

ABD'NİN İRAN POLİTİKASI DEĞİŞTİ

Tahran'ın "Ortadoğu'daki emellerini gerçekleştirmek için güvenliğe daha fazla para harcadığını" öne süren MOSSAD şefi Cohen, ABD'nin Ortadoğu anlayışının da Donald Trump'ın iktidara gelmesiyle değiştiğini kaydetti.

'İRAN ETKİSİNİN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRECEĞİZ'

Cohen, "(ABD'nin politikalarında) İsrail'in güvenlik çıkarlarını daha fazla dikkate alan değişimler görüyoruz ve bu durum İran etkisinin yönünü değiştirmemize yardım edecek" dedi.

İran'ın Meşhed kentinde 28 Aralık 2017'de başlayan protestolar Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Ahvaz, Zahidan, Erak ve Hurrem Abad gibi pek çok kente yayılmış, olaylarda 20'nin üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.