‘ABD ile PYD’den ordu hazırlığı’ iddiası

© AFP 2017/ DELIL SOULEIMAN PYD yetkilisi: Soçi için Kuzey Suriye adına 140 kişilik isim listesini Rusya'ya sunduk

AA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre, ABD Savunma Bakanlığı, istihbarat teşkilatı CIA, 400 PYD mensubuna eğitim verdi.

PYD mensubu 400 kişinin, Haseke'nin güneyindeki Sabahu'l Hayır kampı ile Halep'in doğusunda Fırat nehri üzerindeki Tişrin barajı yakınlarında eğitildiği iddia edildi.

İddiaya göre, PYD'ye CIA eğitmenleri teorik ve teknik bilgiler sağlarken, Pentagon'un hava indirme birimleri ile özel kuvvetleri, Kandil'den gelen PKK'lılara ortak silahlı eğitim verdi.

‘ABD TEKNOLOJİ DESTEĞİNİ ARTIRIYOR'

"Nisan 2016'dan beri örgüte silah ve mühimmat veren ABD, teknoloji desteğini de artırıyor" ifadelerinin kullanıldığı AA haberinde şu iddialar yer aldı:

"CIA ve Pentagon, yeni oluşum için PYD'ye son teknoloji telsiz, dinleme istasyonu ve sinyal istihbarat ekipmanları transfer ediyor. Ekipmanların eğitimi yine ABD'li uzmanlar tarafından veriliyor. Yerel kaynaklar, terör örgütüne bağlı YAT birimlerinin Türkiye sınırındaki sınır karakollarını dinleme faaliyetlerine başladığını iddia etti."

PYD, ‘KUZEY ORDUSU' DEDİ

Pentagon-CIA programlarıyla "sınır muhafızları" adı altında büyütülen yapıya PYD'nin "Kuzey Ordusu" adını verdiği de öne sürüldü.

Amerikalıların doğu Halep ve güney Haseke'de eğittiği "Kuzey Ordusu"nun ilk etapta Kobani, Tel Ebyad, Resulayn ve Malikiye'de konuşlanacağı belirtildi.