'Suriye ordusu, İdlib'deki Ebu Duhur hava üssüne çok yaklaştı'

© Sputnik/ Hikmet Durgun İdlib'de Suriye ordusuna ait üs kalmadı

Suriye'nin IŞİD'den temizlenmesinin ardından El Kaide kolu El Nusra Cephesi'nin (yeni adıyla Fetih el Şam) kontrolünde kalan İdlib'de ilerlemeye geçen Suriye hükümet güçlerinin, İdlib kentinin güneyindeki Ebu Duhur hava üssüne çok yaklaştığı belirtildi.

'ÖNCÜ BİRLİKLER 4 KM MESAFEDE'

Sputnik'e konuşan bir kaynak, İdlib çevresindeki operasyonlarını sürdüren Suriye ordusunun, 2015 yılında teröristlerin eline geçen İdlib'deki Ebu Duhur hava üssüyle aradaki uzaklığı ateş mesafesine kadar indirdiğini belirtti. "İdlib'in güneydoğusundaki Zabuda köyünü kurtaran Suriyeli birlikler, Ebu Duhur hava üssüne ateş kontrol mesafesine kadar yaklaştı" diyen kaynak, öncü birliklerin hava üssüne sadece 4 kilometre mesafede olduğunun altını çizdi.

'SON 24 SAATTE 10 KÖY KURTARILDI'

Ordu güçlerinin İdlib'in güneydoğusunda Nusra Cephesi ve müttefiklerine yönelik operasyonu genişlettiğini belirten kaynak, son 24 saatte 10 köyün kurtarıldığını vurguladı.

Nusra, Eylül 2015'te Ebu Duhur üssünü ele geçirmişti.