Rusya, İran ve Türkiye'nin garantörü olduğu Astana süreci çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'de Suriye hükümet güçlerinin ilerlemesine Ankara tepkili. İdlib'le ilgili Rusya ve İran büyükelçileri Türk Dışişleri'ne çağrıldı.

Suriye hükümet güçlerinin İdlib'deki operasyonlarını Astana'da uzlaşılan 'gerginliği azaltma bölgesi' sınırlarının ihlali olarak değerlendiren Türk Dışişleri, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Fard'ı bakanlığa çağırdı.

RUS BÜYÜKELÇİYE 'RAHATSIZLIK İLETİLDİ'

Türk Dışişleri, tepkisini Rus büyükelçiye iletti. Türk Dışişleri kaynaklarına göre, Ankara, Suriye ordu birliklerinin İdlib'deki gerginliği azaltma bölgesinin güneydoğusunda yürüttüğü kara harekatı konusunda duyduğu rahatsızlığı Rus büyükelçiye iletti.

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Ankara, Suriye ordusunun gerginliği azaltma bölgesi sınırlarını ihlal ettiği görüşünde.

'BASİT ATEŞKES İHLALİ DEĞİL'

Türk Dışişleri, Suriye birliklerinin bu şekilde ilerlemesinin 'basit bir ateşkes ihlali olmayıp Astana’da üç garantörün varmış olduğu mutabakata aykırı olarak İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırlarının ihlali olduğu' görüşünü elçilere iletti.

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Dışişleri kaynakları, Türkiye’nin bu durumdan duyduğu rahatsızlığı geçen günlerde Astana’da Suriye hükümetinin garantörlüğünü üstlenen Rus ve İranlı muhataplarına askeri ve diplomatik kanallardan ilettiğini de belirtti. Bugün de Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, bakanlığa çağırılarak bu konudaki rahatsızlık iletildi.

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Dışişleri kaynaklarına göre, 29-30 Ocak tarihlerinde Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne giden süreçte, 'İdlib'de ihlal durumuna ivedilikle son verilmesi için rejime gerekli mesajların verilmesi Rusya’dan talep edildi'.

Suriye hükümetinin bir diğer garantörü olan İran’ın Ankara Büyükelçisi Fard da bakanlığa çağırıldı.

MUHALİFLERLE DE İDLİB GÖRÜŞÜLDÜ

Ayrıca, İdlib'deki durum, bugün Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın'ın Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Riad Seif'i kabulünde Suriye muhalefet temsilcileriyle de ele alındı.