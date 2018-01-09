Şam'ın merkezine füzeli saldırı: 5 ölü

Suriye’nin başkenti Şam’ın tarihi merkezinde yer alan Bab Tuma ve yoğunlukla Hıristiyanların yaşadığı Kassa mahallesine düzenlenen füzeli saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 30’dan fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Şam polisi içerisinden bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada kentin doğusundaki Cabar mahallesindeki militanların, Bab Tuma ve Kassa mahallesine 30'dan fazla füze fırlattığını bildirdi.

MİLİTANLAR ATEŞKESİ DÜZENLİ OLARAK BOZUYOR

Şam'ın doğusunda, gerilimi azaltma bölgesinde yer alan mahallelerdeki ateşkes düzenli olarak militanlar tarafından bozuluyor. Militanlar, havan topları ve çok namlulu roketatarlarla başkentin merkezi ve diğer mahalleleri vuruyor.

Ayrıca El Nusra Cephesi ve müttefikleri zaman zaman Şam'ın çevresindeki Suriye ordusu mevzilerine saldırıyor.