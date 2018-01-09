Şam'ın merkezine füzeli saldırı: 5 ölü

Şam polisi içerisinden bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada kentin doğusundaki Cabar mahallesindeki militanların, Bab Tuma ve Kassa mahallesine 30'dan fazla füze fırlattığını bildirdi.
© Sputnik/ Yazan Kalash
MİLİTANLAR ATEŞKESİ DÜZENLİ OLARAK BOZUYOR
Şam'ın doğusunda, gerilimi azaltma bölgesinde yer alan mahallelerdeki ateşkes düzenli olarak militanlar tarafından bozuluyor. Militanlar, havan topları ve çok namlulu roketatarlarla başkentin merkezi ve diğer mahalleleri vuruyor.
Ayrıca El Nusra Cephesi ve müttefikleri zaman zaman Şam'ın çevresindeki Suriye ordusu mevzilerine saldırıyor.
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