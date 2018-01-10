Rusya, Suriye’deki üslerine saldırıda kullanılan İHA’ların yeni fotoğraflarını yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, 6 Ocak gecesi teröristlerin Suriye’deki Hmeymim ve Tartus üslerine saldırısında kullandığı İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) yeni fotoğraflarını yayınladı. Açıklamaya göre kullanılan İHA’lar İdlib’den gönderildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, internet sitesinden teröristlerin Hmeymim ve Tartus üslerine saldırmak için kullandığı İHA’ları İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinden gönderildiğini belirtti. Açıklamada İHA’ların fotoğrafları da paylaşıldı.

Bakanlık, İHA’ların tasarımı için teknolojik açıdan gelişmiş bir başka ülkeden yardım alınmış olabileceğine dikkat çekerek bu tür saldırıların dünyanın her yerinde gerçekleşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Suriye'deki militanların 5 Ocak gecesi Hmeymim ve Tartus üslerine 13 silahlı İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, bu girişimlerin Rus hava savunma araçlarıyla başarısızlığa uğratıldığını belirtmişti.

Bakanlık, Rus uzmanların bu teknolojileri teröristlere temin edenler ile el yapımı patlayıcılar için kullanılan karışımların tipi ve menşeini belirlemek için çalışma yürüttüğünü kaydetmişti.