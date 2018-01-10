İran uyuşturucu kaçakçılığı cezasını yumuşattı: Binlerce mahkum idamdan kurtulacak

Mizanonline haber ajansının aktardığına göre, İran Yargı Kurumu başkanı Ayetullah Sadık Laricani yargıçlara uyuşturucu suçlarından idam edilmeyi bekleyen mahkumların davalarını durdurmaları ve bu kişilerin dosyalarını yeniden gözden geçirmeleri emrini verdi.

'İDAM CEZALARI 25-30 YIL HAPSE ÇEVRİLECEK'

Laricani'nin emrinde 'yeni yasanın eskiye dönük olarak uyuşturucu kaçakçılığı suçundan idama mahkum olmuş 5.000 mahkumun durumunu açığa kavuşturduğunu' söylediği belirtildi.

İran basınının aktardığına göre Laricani "Çoğu mahkum, idam cezalarının 25 ila 30 yıl arasında hapse çevrildiğini görecek" dedi.

YENİ YASADA NELER VAR?

© AP Photo/ Bullit Marquez İran'da bağımlılar, uyuşturucuyu devletten temin edecek

Yeni yasaya göre 2 kilo ve daha fazla eroin, kokain ve amfetamin gibi kimyasal içerikli uyuşturucuları üreten ve dağııtan kişiler idam cezası alabilir. Daha önce bu maddedeki sınır 30 gramdı.

Marihuana ve afyon gibi organik içerikli uyuşturucularda ise idam cezası sınırı 5 kilodan 50 kiloya yükseltildi.

Ancak yasaya göre uyuşturucu kaçakçılığı çetelerini yönetme, bu amaçla 18 yaş altı kişileri suistimal etme ya da uyuşturucu bağlantılı suçlarda ateşli silah taşıma ya da kullanma suçlarını işleyenler yine idam cezası alacak.

İran resmi olarak idamlar konusunda rakamları paylaşmıyor ancak Uluslararası Af Örgütü'ne göre 2016'da Çin'in ardından İran en fazla idam gerçekleştiren 2. ülke oldu.

Asılarak idam edilenlerin çoğunluğunun da uyuşturucu kaçakçılığı bağlantılı suçlardan infaz edildiği belirtiliyor.

Dünyadaki afyonun yüzde 90'ının üretildiği Afganistan'la komşu olan İran, Avrupa ve diğer ülkelere yapılan uyuşturucu kaçakçılığında önemli bir geçiş güzergahı konumunda.