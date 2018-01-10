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    YPG ABD

    PYD: ABD'nin Suriye'de kalmasını biz istiyoruz

    © AFP 2017/ DELIL SOULEIMAN
    Ortadoğu
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    Hikmet Durgun
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    Tek taraflı ilan edilen Kuzey Suriye Federasyonu'nda en az 12 askeri üs açan ve 5 bin askeri bulunan ABD, askeri ve siyasi varlığını daha da artırıyor. Cezire Kantonu Dışişleri Konseyi Eşbaşkanı Ebdulkerim Omer: ''Resmi tanıma hemen olmaz, ama ABD uzun yıllar kalacak, bunu biz de istiyoruz.''

    ABD-YPG-Derik
    © AFP 2017/ DELIL SOULEIMAN
    ‘ABD ile PYD’den ordu hazırlığı’ iddiası
    IŞİD'le savaşı gerekçe göstererek Suriye'de kalmaya devam eden, son olarak Deyr ez Zor'un doğusunda da IŞİD'in bitme noktasına gelmesine rağmen çekilmeyen ABD, tam tersine askeri ve siyasi varlığını artırıyor. Ankara'nın PKK'nin Suriye kolu olarak gördüğü PYD/YPG tarafından tek taraflı ilan edilen Kuzey Suriye Federasyonu'nu ABD'nin siyasi olarak tanıyacağı iddiaları gündemde. ABD'nin YPG'nin de içinde yer alacağı Kuzey Suriye Ordusu adı altında yeni bir ordu kuracağı da iddialar arasında. 

    Bu haberleri yetkililere sorduk. Sputnik'e konuşan PYD'nin ilan ettiği Cezire Kantonu Dışişleri Konseyi Eşbaşkanı Ebdulkerim Omer, Kuzey Suriye Federasyonu'nun ABD ile iyi ilişkiler içinde olduğunu ve ilişkileri daha da geliştirdiğini belirtti.

    'ŞİMDİ YAŞANAN PRATİKTE TANIMADIR'

    Suriyeli Kürtler
    © AFP 2017/ DELIL SOULEIMAN
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    ''ABD'nin Kuzey Suriye Federasyonu'nu resmen tanıması zaman alır. Bu, diplomatik bir meseledir. Hemen olmaz. Adım adım olur. Fakat pratikte şimdi yaşanan tanımadır'' değerlendirmesini yapan Omer, şöyle devam etti:

    ''ABD, Suriye'nin kuzeyinde daha uzun yıllar kalacak. Çünkü yıkılan yerlerin onarılmasına ve sığınmacıların geri dönüşüne yardımcı olacak. ABD, sınır güvenliği konusunda da yardım edecek. Bizimle ABD arasındaki anlaşmalar da devam edecek. ABD'nin bölgede kalmasını biz de istiyoruz. ABD ile ilişkilerimiz ve işbirliğimiz sürecek.''

    'ABD, MİSTURA'YA BASKI YAPIYOR'

    ''ABD, Cenevre 8 için Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya baskı yaparak Kürtlerin de görüşmelerde yer alması gerektiğini söyledi'' bilgisini paylaşan Omer, IŞİD terörünün halen bitmediğini söyleyerek şu görüşü dile getirdi:

    Kobani - YPG
    © AFP 2017/ Bülent Kılıç
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    'SURİYE SORUNU ÇÖZÜLMEZSE 10 YENİ TERÖR ÖRGÜTÜ ÇIKAR'

    ''ABD, IŞİD terörü nedeniyle Suriye'de olduğunu açıklıyordu. İnsanlar diyordu ki, IŞİD bitse, ABD Suriye'den çekilir. Fakat IŞİD henüz bitmemiş. IŞİD biter ama Suriye sorunu çözülmezse 10 yeni terör örgütü ortaya çıkar. Suriye'de terör sadece IŞİD değildir. Terör uzun bir süre daha devam edecek.''

    'FEDERAL SURİYE İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ'

    Cezire Kantonu yetkilisi ''Biz Demokratik Özerklik Yönetimi olarak nasıl bir Suriye inşa ederiz ve Suriye sorununu nasıl çözeriz, ona bakıyoruz. Terörü sadece askeri olarak yenmek bitirmek mümkün değildir. Biz Suriye sorununun çözümü için projeler ortaya koyuyoruz. Biz federal bir Suriye için mücadele ediyoruz" dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © AFP 2017/ SAUL LOEB
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    'KUZEY SURİYE ORDUSU KURMA ÇALIŞMAMIZ YOK'

    YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Basın Sorumlusu Mustafa Balli, Sputnik'e verdiği demeçte, Kuzey Suriye Ordusu adı atında yeni bir ordu kurma çalışmalarının olmadığını, bu konuda çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

    ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin elindeki Derik, Tabka, Rimelan, Hol, Şedadi, Kobani, Eyn İssa, Menbiç, Rakka, Haseke ve Tel Abyad'da askeri üsleri bulunuyor. ABD'nin ayrıca Kobani güneyinde Ğerebışk köyü yakınlarında büyük bir askeri hava üssü var.

     

     

    Etiketler:
    Kuzey Suriye Federasyonu, Cezire Kantonu Dışişleri Konseyi Eşbaşkanı Ebdulkerim Omer, Suriye
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