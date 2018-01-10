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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif

    Zarif: Rusya ve Türkiye'yle işbirliğine bağlı kalacağız

    © AA/ Cem Özdel
    Ortadoğu
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    İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ay sonunda Soçi'de yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin başarısı için Rusya ve Türkiye ile işbirliğine bağlı kalacaklarını söyledi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
    © REUTERS/ Kayhan Ozer
    İdlib'le ilgili Rusya ve İran büyükelçileri Türk Dışişleri'ne çağrıldı
    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Zarif, Ankara'nın iki ülkenin büyükelçilerini Türk Dışişleri'ne çağırdığı günün ertesinde Moskova'da önemli bir görüşme yapıyor.

    Görüşmenin başında konuşan Zarif, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde başarı elde edilmesi için Rusya ve Türkiye ile Suriye'de yürüttükleri işbirliğine bağlı kalacaklarının altını çizdi.

    Zarif, "Rus ve Türk dostlarımızla işbirliğini sürdürmeye, Soçi'deki kongrede siyasi çözüm bulunması için aynı doğrultuda birlikte hareket etmeye bağlıyız" dedi.

    'SOÇİ, CENEVRE'DEKİ ÇABALARA EN ÖNEMLİ KATKIYI SUNACAK'

    Suriye hükümet güçleri Suriye askeri Doğu Guta Harasta
    © AFP 2017/ STRINGER
    'Suriye ordusu, İdlib'deki Ebu Duhur hava üssüne çok yaklaştı'
    Zarif, Soçi'deki kongrenin Suriye'de kalıcı barış sağlanması için BM'nin Cenevre'de sarf ettiği çabalara yönelik en önemli katkı olacağını da kaydetti.

    LAVROV: SOÇİ, CENEVRE'DE BAŞARI İÇİN GEREKEN KOŞULLARI SAĞLAYACAK

    Öte yandan Lavrov, Ulusal Diyalog Kongresi'nin Cenevre'deki müzakerelerin başarıyla tamamlanması için gereken koşulları sağlayacağını ifade etti.

    Suriye ordusu
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    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın koltuktan inmesi de dahil olmak üzere sürekli olarak ön koşul sunan Suriyeli muhalif grupların kendilerini kontrol eden taraflarca ikna edileceğini umduklarını kaydeden Lavrov, bu sayede Soçi'deki kongrenin Cenevre'de başarı elde edilmesi için gereken koşulların oluşmasına katkı sunacağını vurguladı.

    Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde yapılması bekleniyor.

    Rusya, İran ve Türkiye'nin garantörü olduğu Astana süreci çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'de Suriye hükümet güçlerinin ilerlemesine tepki gösteren Ankara, Rusya ve İran büyükelçilerini Türk Dışişleri'ne çağırmıştı.

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    Etiketler:
    cenevre müzakereleri, Soçi görüşmesi, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, Cevad Zarif, Sergey Lavrov, İdlib, Suriye, Rusya, Türkiye, İran
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