Zarif: Rusya ve Türkiye'yle işbirliğine bağlı kalacağız

Görüşmenin başında konuşan Zarif, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde başarı elde edilmesi için Rusya ve Türkiye ile Suriye'de yürüttükleri işbirliğine bağlı kalacaklarının altını çizdi.
Zarif, "Rus ve Türk dostlarımızla işbirliğini sürdürmeye, Soçi'deki kongrede siyasi çözüm bulunması için aynı doğrultuda birlikte hareket etmeye bağlıyız" dedi.
'SOÇİ, CENEVRE'DEKİ ÇABALARA EN ÖNEMLİ KATKIYI SUNACAK'
LAVROV: SOÇİ, CENEVRE'DE BAŞARI İÇİN GEREKEN KOŞULLARI SAĞLAYACAK
Öte yandan Lavrov, Ulusal Diyalog Kongresi'nin Cenevre'deki müzakerelerin başarıyla tamamlanması için gereken koşulları sağlayacağını ifade etti.
Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde yapılması bekleniyor.
Rusya, İran ve Türkiye'nin garantörü olduğu Astana süreci çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'de Suriye hükümet güçlerinin ilerlemesine tepki gösteren Ankara, Rusya ve İran büyükelçilerini Türk Dışişleri'ne çağırmıştı.
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