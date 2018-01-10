Zarif: Rusya ve Türkiye'yle işbirliğine bağlı kalacağız

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ay sonunda Soçi'de yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin başarısı için Rusya ve Türkiye ile işbirliğine bağlı kalacaklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Zarif, Ankara'nın iki ülkenin büyükelçilerini Türk Dışişleri'ne çağırdığı günün ertesinde Moskova'da önemli bir görüşme yapıyor.

Görüşmenin başında konuşan Zarif, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde başarı elde edilmesi için Rusya ve Türkiye ile Suriye'de yürüttükleri işbirliğine bağlı kalacaklarının altını çizdi.

Zarif, "Rus ve Türk dostlarımızla işbirliğini sürdürmeye, Soçi'deki kongrede siyasi çözüm bulunması için aynı doğrultuda birlikte hareket etmeye bağlıyız" dedi.

'SOÇİ, CENEVRE'DEKİ ÇABALARA EN ÖNEMLİ KATKIYI SUNACAK'

Zarif, Soçi'deki kongrenin Suriye'de kalıcı barış sağlanması için BM'nin Cenevre'de sarf ettiği çabalara yönelik en önemli katkı olacağını da kaydetti.

LAVROV: SOÇİ, CENEVRE'DE BAŞARI İÇİN GEREKEN KOŞULLARI SAĞLAYACAK

Öte yandan Lavrov, Ulusal Diyalog Kongresi'nin Cenevre'deki müzakerelerin başarıyla tamamlanması için gereken koşulları sağlayacağını ifade etti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın koltuktan inmesi de dahil olmak üzere sürekli olarak ön koşul sunan Suriyeli muhalif grupların kendilerini kontrol eden taraflarca ikna edileceğini umduklarını kaydeden Lavrov, bu sayede Soçi'deki kongrenin Cenevre'de başarı elde edilmesi için gereken koşulların oluşmasına katkı sunacağını vurguladı.

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde yapılması bekleniyor.

Rusya, İran ve Türkiye'nin garantörü olduğu Astana süreci çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'de Suriye hükümet güçlerinin ilerlemesine tepki gösteren Ankara, Rusya ve İran büyükelçilerini Türk Dışişleri'ne çağırmıştı.