ABD'nin yeni yaptırımları, İran'ın uranyum zenginleştirme çalışmasını hızlandırabilir

İran Atom Enerjisi Örgütü'nün sözcüsü, ABD'nin İran'a karşı yeniden yaptırım uygulamaya başlamasının nükleer anlaşmanın ihlali olacağını ve ülkesinin de uranyum zenginleştirme hızını büyük ölçüde artırma yeteneğine sahip olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın petrol ihracatını kısıtlayan ve halen askıda olan Amerikan yaptırımlarının yeniden devreye alınıp alınmayacağına dair kararı bu ayın ortalarında verecek. Büyük ülkelerle yaptığı nükleer anlaşma, İran'ın üzerindeki ekonomik baskıları hafifletmişti.

Atom Enerjisi Örgütü sözcüsü Behruz Kamalvandi, devlet televizyonuyla yaptığı söyleşide, "Yaptırımlar askıda kalmaya devam etmeyecekse bu, nükleer anlaşmanın ihlali olur ve İran İslam Cumhuriyeti de elbette gereken önlemleri alır" dedi.

Sözcü, "Atom enerjisi kurumunun, özellikle zenginleştirme olmak üzere çeşitli alanlardaki nükleer çalışmaları hızlandırma imkanı vardır. Bu, nükleer anlaşmadan önceki dönemde olduğundan birkaç kat daha hızlı olacak gibi artırılabilir" dedi.

Nükleer silah üretiminde kullanılabilecek uranyumun üretildiği bir süreç olan zenginleştirme, anlaşma ile yasaklanıyor. Anlaşmayı destekleyen çevreler, güçlü uluslararası denetimle İran'ın nükleer bomba imal etmesinin önlenebileceği görüşündeler. İran ise, nükleer silah edinmek gibi bir hedefi olduğunu reddediyor.

'ABD ŞİMDİYE KADAR AKILLICA DÜŞÜNDÜĞÜNÜ GÖSTERMİŞ DEĞİL'

Kamalvandi, "ABD hükümeti akıllı davranmalı. Ne yazık ki şimdiye kadar akıllıca düşündüklerini ya da davrandıklarını göstermiş değiller" dedi.

İran Atom Enerjisi Örgütü Başkanı Ali Ekber Salehi Pazartesi günü, eğer ABD anlaşma hükümlerine riayet etmezse, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile aralarındaki işbirliğini yeniden gözden geçirebileceklerini söyledi.

© REUTERS/ Kevin Lamarque ABD, İran kararını cuma günü verecek

Birleşmiş Milletler'in nükleer denetim organı olan IAEA, nükleer enerjinin barışçı amaçlarla kullanılması ilkesi doğrultusunda İran'ın anlaşmaya uyup uymadığını denetliyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yardımcılarından Macid Takht Ravanci, bugün yaptığı açıklamada, yaptırımların yenilenip yenilenmeyeceğinin, Trump'ın değişken kişiliği nedeniyle öngörülemediğini söyledi.

Ravanci, "En kötü senaryo için bile hazırlıklıyız. Sadece siyasi olarak değil, ekonomik alanda da" dedi.