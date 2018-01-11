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    İsrail ana muhalefet lideri Herzog'dan El Aksa'nın yönetiminde Suudi Arabistan'a rol verilmesi teklifi

    © REUTERS/ Ammar Awad
    Ortadoğu
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    İsrail ana muhalefet lideri Isaac Herzog Suudi Arabistan'ın Mescid'i Aksa'nın yönetiminde rol alması gerektiğini savundu. Herzog, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman için de 'Ortadoğu'nun büyük devrimcilerinden biri' ifadesini kullandı.

    İsrail Demir Kubbe
    © AFP 2018/ JACK GUEZ
    Suudi Arabistan İsrail'den 'Demir Kubbe' istiyor
    İsrailli ana muhalet lideri Isaac Herzog, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın yönetiminde Suudi Arabistan'ın da rol alması önerisinde bulundu.

    Suudi Arabistan'ın Londra merkezli yayın yapan İlaf gazetesine röportaj veren Knesset üyesi ve eski İsrail İşçi Partisi lideri Herzog, "Suudi Arabistan Kudüs konusunda büyük rol oynayabilir. Müzakerelerde Kudüs ve El Aksa gibi kutsal mekanlar konularını konuşmaya ulaştığımızda, ben bu konuda Suudilerin bir rolü ve sorumluluğu olması gerektiği görüşündeyim. Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine gibi kutsal yerlerin idaresinde deneyimi var. Bence Suudi Arabistan'a bu konuda merkezi bir rol oynamasını önermeliyiz" dedi.

    Isaac Herzog
    © AFP 2018/ JACK GUEZ
    Isaac Herzog

    'PRENS SELMAN'I ORTADOĞU'NUN BÜYÜK DEVRİMCİLERİNDEN BİRİ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM'

    Suudi Arabistan'ın Filistin-İsrail barış sürecinde daha etkin bir rol alması gerektiğini teklif eden Herzog, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'dan da övgüyle bahsetti.

    "Filistinlilerle barış sürecini canlandırmaları için Suudi Arabistan'a yardım etmeliyiz. Veliaht Prens'in verdiği kararlara saygı duyuyorum ve onu Ortadoğu'nun büyük devrimcilerinden biri olarak değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

    'HIZLI BİR ÇÖZÜM OLDUĞUNU DÜŞÜNEN TRUMP'A KATILMIYORUM'

    Filistinlilerle gerçekten bir barış anlaşması yapılabileceğine inanıp inanmadığı sorusuna da yanıt veren Herzog bunun için uzun vadeli bir bakış açısına sahip olunması ve doğru şartların yaratılması gerektiğini vurguladı.

    Herzog " Mevcut durum ışığında barışa aşamalı adımlarla ulaşmak mümkün. Hızlı bir çözüm olduğunu düşünen ABD Başkanı Donald Trump'a katılmıyorum. 10 yıl içinde Filistin Devleti'nin kurumlarını inşa ederek, kışkırtmaya son verme ve tam ortaklık karşılığında diğer bölgelerde de yönetimleri Filistinliler'e devrederek aşamalı şekilde ilerlemek mümkün" dedi.

    İSRAİL-ÜRDÜN İLİŞKİLERİ GERGİN

    Irak meclisi
    © AFP 2018/ AHMAD AL-RUBAYE
    Irak Parlamentosu'ndan ABD'nin Kudüs kararına ret
    Herzog'un açıklamaları ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından geldi.

    Ancak ana muhalefet liderinin önerisi on yıllardır El Aksa'nın koruyuculuğunu üstlenen Ürdün'ü kızdırabilir. 

    Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın yönetimi halihazırda Ürdün'ün Vakıflar Bakanlığı'na bağlı.

    Ürdün, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD'nin verdiği Kudüs kararını reddeden tasarıya destek veren 128 ülkeden birisiydi.

    İsrail ile barış anlaşması yapan 2. Arap ülkesi olan Ürdün ile İsrail arasındaki ilişkiler, İsrailli bir güvenlik görevlisinin Ürdün'deki büyükelçilikte kendisini bıçaklamaya çalışan bir genci ve o sırada orada bulunan bir başka Ürdünlüyü vurup öldürmesi nedeniyle gerilmişti.

    HERZOG, İLAF GAZETESİNE KONUŞAN 3. İSRAİLLİ ÜST DÜZEY İSİM OLDU

    Eksen
    ‘Kudüs açıklaması ABD patronluğunda Suudi-İsrail ittifakının son manevrası’
    Herzog, son haftalarda Suudi Arabistan gazetesi İlaf'a konuşan üçüncü İsrailli üst düzey yetkili oldu.

    İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ile Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz da gazeteye konuşarak Suudi Arabistan'a sıcak mesajlar vermişti.

    İsrail Genelkurmay Başkanı Eisenkot röportajda, "İran'a karşı Suudi Arabistan ve diğer ılımlı Arap ülkeleriyle tecrübe ve istihbarat paylaşmaya hazırız" demişti.

    İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Katz da Suudi Arabistan'ın Arap dünyasının lideri olduğunu ve İsrail-Filistin barış sürecinin sponsoru olabileceğini savunarak, "İsrail, Suudi Arabistan'ın müzakerelere katılmasından memnuniyet duyacaktır" ifadesini kullanmıştı.

    İsrailli yetkililerin Suudi Arabistan gazetesine verdikleri mülakatlar iki ülke arasında son yıllarda yaşanan yakınlaşmanın bir işareti olarak gösteriliyor. İsrail ile Suudi Arabistan arasında resmi diplomatik ilişki bulunmuyor.

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    Etiketler:
    Filistin sorunu, Mescid-i Aksa, İlaf, Donald Trump, İsaac Herzog, Muhammed bin Selman, Ürdün, Kudüs, Filistin, Suudi Arabistan, İsrail
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