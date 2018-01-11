Pakistan'da Zeynep öfkesi: Polis tecavüz edilerek öldürülen 7 yaşındaki çocuğun katil zanlısını arıyor

Pakistan'da polis, Kasur kentinde tecavüz edilip öldürülen 7 yaşındaki Zeynep'in katil zanlısını arıyor. Şüphelinin robot resmi çizilirken, aynı bölgede 11 benzer vaka daha olması nedeniyle polis, seri katil ihtimali üzerinde de duruyor. Kentte polis ve yetkililere yönelik protestolar da devam ediyor.

© AFP 2018/ BANARAS KHAN Zorla evlendirilen gelinin intikamı: 15 ölü

Pakistan polisi ülkenin güneyindeki Pencap eyaletine bağlı Kasur kentinde kaçırıldıktan sonra tecavüz edilip boğularak öldürülen ve bedeni bir çöplüğe atılan 7 yaşındaki Zeynep'in katil zanlısını arıyor.

Polis, robot resmini basınla paylaştığı zanlının yakalanması için vatandaşlardan yardımcı olmalarını istedi.

Kasur kentinde teyzesinin evine Kuran dersi için giderken 4 Ocak'ta ortadan kaybolan Zeynep'in cesedi 9 Ocak'ta şehrin çöplüğünde bulunmuştu.

Zeynep'in cenazesi dün binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni ile toprağa verilmişti. Zeynep'in babası Enes Ansari, polisin kızını bulmak için yavaş davrandığını öne sürmüştü.

​Pakistan ordusu da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Zeynep'in katilinin yakalanması için polisle iş birliğine hazır olduğunu duyurdu.

Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif, küçük kızın ailesini ziyaret ederek taziyede bulundu. Şerif, katil yakalanana kadar ara vermeden çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

KATİLİN KİMLİĞİNİ TESPİT EDENE 10 MİLYON PAKİSTAN RUPİSİ ÖDÜL VERİLECEK

Şerif katilin kimliğini bildirene 10 milyon Pakistan rupisi ödül verileceğini de duyurdu.

​POLİS CİNAYETİN ARKASINDA BİR SERİ KATİL OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİYOR

Geo News'un aktardığına göre Zeynep'in öldürülmesi, kentteki 2 kilometrelik alanda meydana gelen 12. benzer olay.

Polis bu nedenle cinayetlerin arkasında bir seri katilin olabileceğinden şüpheleniyor.

Pancap Eyaleti Adalet Bakanı Rana Sanaullah ise Zeynep'in cinayetinde 2 şüphelinin olduğunu ve yakında yakalanacaklarını söyledi.

PROTESTOCULARA ATEŞ AÇAN 3 POLİS GÖZALTINDA

Soruşturma sürecinin gecikmesi dolayısıyla polisi protesto eden binlerce kişinin dün düzenlediği gösterilerde 2 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Havaya ateş açmak yerine göstericilerin üzerine ateş açtıkları şüphesiyle 3 polis gözaltına alındı. Kentteki gösteriler bugün de devam ediyor.