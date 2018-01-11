Pakistan'da Zeynep öfkesi: Polis tecavüz edilerek öldürülen 7 yaşındaki çocuğun katil zanlısını arıyor

Polis, robot resmini basınla paylaştığı zanlının yakalanması için vatandaşlardan yardımcı olmalarını istedi.
Kasur kentinde teyzesinin evine Kuran dersi için giderken 4 Ocak'ta ortadan kaybolan Zeynep'in cesedi 9 Ocak'ta şehrin çöplüğünde bulunmuştu.
Zeynep'in cenazesi dün binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni ile toprağa verilmişti. Zeynep'in babası Enes Ansari, polisin kızını bulmak için yavaş davrandığını öne sürmüştü.
Should the murderers of #Zainab be hanged publicly? Give your opinion in comments #DunyaPolls #DunyaNews #DunyaUpdates #JusticeForZainab— Dunya News (@DunyaNews) January 10, 2018
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Pakistan ordusu da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Zeynep'in katilinin yakalanması için polisle iş birliğine hazır olduğunu duyurdu.
Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif, küçük kızın ailesini ziyaret ederek taziyede bulundu. Şerif, katil yakalanana kadar ara vermeden çalışmalara devam edeceklerini söyledi.
Such heartbreaking news. #Zainab 7 years old…— Saima Mohsin (@SaimaMohsin) January 10, 2018
Kidnapped, sexually assaulted, killed in Kasur
What’s the #Pakistan & #Punjab government doing/changing to deal with child safety, paedophiles and sexual assault?? @CMShehbaz @MaryamNSharif pic.twitter.com/59xLCybSeq
KATİLİN KİMLİĞİNİ TESPİT EDENE 10 MİLYON PAKİSTAN RUPİSİ ÖDÜL VERİLECEK
Şerif katilin kimliğini bildirene 10 milyon Pakistan rupisi ödül verileceğini de duyurdu.
Protests in North-East #India after Muslim youth dies in police custody (VIDEO) https://t.co/PhSJiAlc8Y pic.twitter.com/75ObNle6Cl— Sputnik (@SputnikInt) January 11, 2018
POLİS CİNAYETİN ARKASINDA BİR SERİ KATİL OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİYOR
Polis bu nedenle cinayetlerin arkasında bir seri katilin olabileceğinden şüpheleniyor.
Pancap Eyaleti Adalet Bakanı Rana Sanaullah ise Zeynep'in cinayetinde 2 şüphelinin olduğunu ve yakında yakalanacaklarını söyledi.
PROTESTOCULARA ATEŞ AÇAN 3 POLİS GÖZALTINDA
Soruşturma sürecinin gecikmesi dolayısıyla polisi protesto eden binlerce kişinin dün düzenlediği gösterilerde 2 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.
Havaya ateş açmak yerine göstericilerin üzerine ateş açtıkları şüphesiyle 3 polis gözaltına alındı. Kentteki gösteriler bugün de devam ediyor.
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