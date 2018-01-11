Suriye ordusu İdlib'de stratejik önemdeki havaalanını cihatçılardan temizledi

Suriye ordusu, İdlib'in doğu kırsalında büyük bir stratejik öneme sahip olan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı cihatçı örgütlerden temizledi.

Suriye ordusu kaynaklarından edinilen bilgilere göre Hama ile İdlib arasında bulunan ve büyük bir stratejik öneme sahip olan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı, aralarında El Nusra'nın (Fetih el Şam) da içerisinde yer aldığı cihatçı örgütlerden temizledi.

Havaalanı çevresindeki Ebu Zuhur kasabası da cihatçılardan alındı. Kasabada ve havaalanında mayın temizleme çalışmaları yapılırken, ordu güçleri temizlediği bölgede askeri yığınak yapıyor.

Ebu Zuhur ve havaalanı, Halep'in güneyi ve Hama'nın doğusunu cihatçıların kontrolündeki İdlib'e bağlayan geçiş noktası durumundaydı. Havaalanının alınmasıyla İdlib kent merkezini kurtarmak için de kolaylık sağlanmış oldu.

Ebu Zuhur Havaalanı, Ekim 2015'te cihatçıların eline geçmişti.