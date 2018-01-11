Rusya: Hmeymim ve Tartus'a İHA'larla saldıranlar yurtdışında eğitilmiş olmalı

Rusya Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'deki Rus üsleri Hmeymim ve Tartus'a yönelik saldırı girişiminde kullanılan İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) tek bir noktadan gönderildiğini ve saldırıyı düzenleyenlerin yurtdışında eğitim almış olmaları gerektiğini belirtti.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı İHA İdare, İmalat ve Geliştirme Departmanı Başkanı Tümgeneral Aleksandr Novikov, "Saldırı girişimleri sırasında ele geçirilen İHA'lar üzerinde yapılan analiz, İHA'ları geliştiren uzmanların yurtdışında, İHA üreten ülkelerde eğitim aldığını gösteriyor" dedi.

'BU TİP İHA'LAR İLK KEZ KULLANILDI'

Militanların Hmeymim ve Tartus üslerine yönelik saldırı girişiminde yeni tip İHA kullandığına dikkat çeken Novikov, "İHA'lar üzerindeki patlayıcılar Ukrayna da dahil bir dizi ülkede üretilmiş olabilir. Analiz, bu tür İHA'ları geliştirmenin ancak kılavuz yardımıyla ve daha önce test edilmiş aksamlarla mümkün olduğunu ortaya koydu" diye konuştu.

Analysis of the drones shows that the experts, who created them acquired training abroad, in drone-producing countries —@mod_russia https://t.co/cU8UCjL4wv pic.twitter.com/o7K0PhZCvy — Sputnik (@SputnikInt) January 11, 2018

'KOORDİNATLAR İNTERNETTEN ALINMIŞ OLAMAZ'

İHA'lara girilen koordinatların doğruluğuna da dikkat çeken Novikov, bunların internet ve başkaca açık kaynaklardakilerden çok daha hassas olduğunu ve dolayısıyla internetten alınmış olamayacağını kaydetti.

'MİLİTANLAR 2016'NIN ORTASINDAN İTİBAREN GELİŞMİŞ İHA'LAR KULLANMAYA BAŞLADI'

Militanların son döneme kadar keşif görevleri için kullandığı İHA'ların daha ilkel olduğunu anımsatan Novikov, militanların 2016'nın ortasından itibaren farklı amaçlar için üretilmiş İHA'lar kullanmaya başladığının altını çizdi.

© Fotoğraf: Rusya Savunma Bakanlığı Rusya, Suriye’deki üslerine saldırıda kullanılan İHA’ların yeni fotoğraflarını yayınladı 'İHA'LAR ÜZERİNDEKİ MÜHİMMAT DİKKAT ÇEKİCİ'

Novikov sözlerini şöyle sürdürdü: "İHA'ların üzerindeki mühimmat özellikle dikkat çekiyor. Bunlar, yaklaşık 400 gram ağırlığında, 50 metre çapındaki alanda yıkıcı etkiye sahip, metal toplar şeklindeki vuruş elemanlarıyla donatılmış el yapımı patlayıcı maddeler. İHA'ların her birinde 10 mühimmat bulunuyordu" ifadelerini kullandı.

'SALDIRI, TESPİT, ATEŞLEME VE FREKANS KESME SİSTEMLERİYLE PÜSKÜRTÜLDÜ'

Hmeymim ve Tartus'a saldırı amacıyla gönderilen 13 İHA'dan 7'sinin Rus Pantsir-S hava savunma sistemleriyle imha edildiğini, 6'sının da elektronik harp araçlarıyla yere indirildiğini anımsatan Novikov, Rus üslerinde konuşlandırılan tespit, ateşleme ve frekans kesme sistemleri, Rus birliklerinin 6 Ocak'taki saldırıyı püskürtmesine yardım ettiğini vurguladı.