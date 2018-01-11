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    Suudi Arabistanlı kadınlar

    Suudi Arabistan'dan vize açılımı: Kadın turistler ülkeye yalnız gelebilecek

    Faisal Al Nasser
    Ortadoğu
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    Suudi Arabistan, 25 yaş ve üzerindeki tek başına seyahat etmek isteyen kadınlara turist vizesi vermeye başlayacak. 30 günlük turist vizesi ile kadınlar artık yanlarında bir erkek aile üyesi olmadan ülkeye girebilecek.

    Suudi Arabistan-Kadın-Sinema
    © AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE
    İlk kez Suudi Arabistan'a kadın büyükelçi atandı
    Arab News'ün aktardığına göre, Suudi Arabistan Turizm ve Ulusal Miras Komitesi Genel Müdürü Ömer El Mübarek, kadınlara yanlarında erkek bir aile üyesi olmadan seyahat edebilmeleri için vize vermeye başlayacaklarını söyledi.

    Ancak Mübarek, verilecek turist vizesinin tek girişlik ve azami 30 gün geçerli olacağını ifade etti.

    Suudi Kraliyeti'nin İslam'ın köktenci bir yorumu olan Vahhabi mezhebine mensup olduğu ülkede, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman turizm sektörünü canlandırmak, ekonomiyi çeşitlendirmek ve ülkenin aşırı muhafazakar imajını düzeltmek adına bir dizi büyük projeyi başlatmıştı. Mekke ve Medine dışında yeni turizm bölgeleri yaratarak ülkedeki iş olanakları da arttırılmak isteniyor.

    Veliaht Prens 1 Ağustos'ta Kızıldeniz'de 50 ıssız adada inşa edilecek bir tatil merkezinin inşa edileceği uluslararası turizm projesini açıklamıştı.

    Yarı özek bir bölge statüsünde, şeriat kanunları yerine uluslararası kanunların geçerli olacağı bölgedeki inşaat faaliyetinin ilk bölümünün 2022'de tamamlanması bekleniyor.

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