Katar: Ablukaya yol açan siber saldırıda iki ülkenin parmağı var

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Katar Resmi Haber Ajansı'nın (QNA) internet sitesine yönelik yapılan ve ülkenin komşularıyla ilişkilerini kopma noktasına getiren siber saldırı ile ilgili soruşturma kapsamında iki ülkenin öne çıktığını açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar televizyonuna verdiği röportajda, Katar Resmi Haber Ajansı'nın (QNA) internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına yönelik yapılan siber saldırı ile ilgili soruşturma kapsamında, Doha’ya boykot ilan eden ülkelerin arasından iki ülkenin öne çıktığını açıkladı.

Al Sani, "Soruşturma, ajansa yapılan siber saldırıyla, Katar’a abluka uygulayan ülkelerin arasından iki ülkenin ilişkisi olduğunu tespit etti, bu ülkelere karşı yasal önlemler alınacak" diye konuştu.

Al Sani ayrıca siber saldırının ardından Katar ile diplomatik ilişkilerini kesen ülke yönetimlerinin, Doha’nın bu konuya yönelik açıklamalarını es geçtiğini de sözlerine ekledi.

'ABD'YE KARŞI VE İRAN'I DESTEKLEYİCİ' AÇIKLAMALAR KATAR EMİRİ'NE ATFEDİLMİŞTİ

QNA, 23 Mayıs 2017 gecesi Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye atfedilen ‘ABD'ye karşı ve İran'ı destekleyici' açıklamalar yayınlamıştı. Açıklamalar kısa süre içinde medyada geniş şekilde yer almıştı. Bundan birkaç saat sonra açıklama yapan Katar hükümeti İletişim Dairesi Direktörü Şeyh Seyf bin Ahmed Al Sani, QNA sitesinin siber saldırıya uğradığını duyursa da, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, Katar’ı teröre destek vermekle suçlayarak, bu ülkeyle diplomatik ilişkilerini kesmişti.