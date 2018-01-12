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    Batı Şeria'daki İsrail yerleşim yerleri

    BM ve AB'den İsrail'e tepki: Batı Şeria'da yeni konut inşasından geri dönülmeli

    © AP Photo/ Sebastian Scheiner
    Ortadoğu
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    Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve İnglitere, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki bazı bölgelerde yer alan Yahudi yerleşim birimlerine yüzlerce ek konut inşa etme kararını tepkiyle karşıladı.

    İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da binden fazla yeni konut inşa etme kararına dünyadan tepki geldi.

    Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
    © AA/
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    Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, İsrail'in kararının uluslararası hukuka göre yasa dışı ve barışın önündeki en büyük engellerden biri olduğunu belirtti, İsrailli yetkililere bu kararı durdurmaları çağrısında bulundu.

    'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ŞANSINI BALTALIYOR'

    Mladenov, yazılı açıklama yaparak, İsrail'e, Batı Şeria'da yeni konutlar inşa edilmesine onay verilen bu kararı geri çekmesi çağrısı yaptı.

    "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da binden fazla yeni konut inşa etme kararı, uluslararası hukuka göre yasa dışı ve barışın önündeki en büyük engellerden biri" değerlendirmesinde bulunan Mladenov, İsrail'in yerleşim faaliyetlerin iki devletli çözüm şansını baltaladığını ifade etti.

    AB: FİLİSTİN DEVLETİ TEHLİKEYE GİRER

    Avrupa Birliği (AB) tarafından İsrail'in Batı Şeria'daki bazı bölgelerde yer alan Yahudi yerleşim birimlerine yüzlerce ek konut ekleme planına tepki gösterilerek, bunun uygulanması durumunda Filistin devletinin tehlike altına gireceği açıklandı.

    Kudüs- İsrail- ABD
    © AFP 2018/ AHMAD GHARABLI
    İsrail'den Doğu Kudüs'teki işgali pekiştiren yasa
    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrailli yetkililerin bu hafta Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine 800'den fazla ek konut eklenmesi için ihale açtığı anımsatıldı.

    'KARARIN İPTAL EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ'

    AB'nin, İsrail'in yerleşim yerleri ve benzer faaliyetlerine ilişkin tutumunun çok açık olduğu ve değişmediği vurgulanan açıklamada, "Yerleşim yerlerine ilişkin tüm faaliyetler uluslararası hukuk çerçevesinde yasa dışıdır, iki devletli çözüm ve kalıcı barış ihtimalini zayıflatmaktadır. AB, İsrailli yetkililerin bu kararlarını gözden geçirmesi ve iptal etmesini bekliyor" ifadeleri kullanıldı.

    Doğu Kudüs'teki yahudi yerleşim inşaatı
    © AFP 2018/ AHMAD GHARABLI
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    Açıklamada, İsrail'in yerleşim birimlerine ek konut ekleme planını uygulaması durumunda Filistin devletinin tehlike altına gireceğinin altı çizildi. Açıklamada, İsrail-Filistin sorununun çözümü için tek gerçek seçeneğin iki devletli çözüm olduğuna işaret edildi.

    İNGİLTERE: KINIYORUZ

    İngiltere Dışişleri Bakanlığında Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, İsrail'in son kararına ilişkin açıklamada bulundu.

    Burt, "İngiltere, İsrailli makamların Batı Şeria'daki yerleşim birimlerine yönelik plan ve ihalelerin ilerletilmesini kuvvetli şekilde kınıyor" ifadelerini kullandı.

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    © AA/ Issam Rimawi
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    İsrail'e, bu planlarını gözden geçirmesi çağrısında bulunan Burt, "Yerleşimler, uluslararası hukukta yasa dışı ve iki devletli çözümün fiziki olarak yaşayabilirliğini baltalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

    İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) bünyesindeki Sivil İdare Kurumu, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine yüzlerce ilave konut inşa etme kararını onaylamıştı. Benyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümeti, son dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine hız vermişti.

    Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.

    Etiketler:
    Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Alistair Burt, Nikolay Mladenov, Federica Mogherini, Batı Şeria, Avrupa, İngiltere, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
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