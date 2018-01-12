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    Benyamin Netanyahu Lior Suchard

    Netanyahu mentalistin 'zihnini büktü'

    © REUTERS/ Ammar Awad
    Ortadoğu
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    Reality TV yıldızı Kim Kardashian, aktör Zac Efron, aktris-şarkıcı Jennifer Lopez ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ortak bir yönü var. İsrailli mentalist Lior Suchard, hepsinin zihnini okumaya çalıştı. Ama içlerinden sadece biri Suchard'ın 'hakkından geldi'.

    Yair Netanyahu - Benyamin Netanyahu
    © AFP 2018/ THOMAS COEX
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    Telepatik yeteneklere dayanarak zihin okuma iddiasında bulunan mentalistler içinde dünyaca ünlü bir isim olan Lior Suchard, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun (Bibi) yabancı gazeteciler için verdiği basın toplantısında bir gösteri yapmaya çalıştı. Ama roller değişti ve asıl şovu Bibi yaptı. 

    MEYDAN OKUMA VE AKIL OYUNLARI

    Mentaliste ''Sen bana meydan okudun, şimdi de ben sana meydan okumak istiyorum'' diyen İsrail Başbakanı, daha önceden bir şekil çizip bir cümle yazdığı ve katlayıp cebine koyduğu kağıtta ne olduğunu bilmesini istedi. Netanyahu'nun ''Ne yaptığımı görmüş olman mümkün değil'' sözleriyle kafasını karıştırdığı Suchard ''Hadi müzakere edelim'' esprisiyle salondakileri güldürdü.

    MENORA RESMİ VE  'AM YİSRAEL CHAİ' YAZISI

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS/ Gali Tibbon
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    Mentalist, Nijeryalı bir muhabirin PIN kodunu tahmin etmeye yönelip İsrail liderinin dikkatini dağıtmaya ve elini belli etmesini sağlamaya çalıştı. Ama Netanyahu renk vermedi. Sonunda Suchard tahminini bir kartona çizdi. Netanyahu kağıdı gösterdiğinde Yahudilerin yedi kollu şamdanı (menora) ile İsrail'in meşhur sloganlarından ''Am Yisrael Chai'' (İsrail halkı yaşayacak) ortaya çıktı.

    TAHMİN EDEMEMESİ HAYRETE ŞAYAN

    Çok tahmin edilesi olmalarına rağmen bunları tahmin edemeyerek kariyerindeki nadir başarısızlıklardan birini sergileyen İsrailli mentalist, ''Tümüyle çuvalladım. Kendi çizdiğimi kesinlikle göstermeyeceğim. Bu hayrete şayan bir durum'' dedi.

    Ve Netanyahu muzaffer bir havada podyumdan indi.

     

    Etiketler:
    Lior Suchard, Benyamin Netanyahu, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
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