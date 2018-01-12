Netanyahu mentalistin 'zihnini büktü'

MEYDAN OKUMA VE AKIL OYUNLARI
Mentaliste ''Sen bana meydan okudun, şimdi de ben sana meydan okumak istiyorum'' diyen İsrail Başbakanı, daha önceden bir şekil çizip bir cümle yazdığı ve katlayıp cebine koyduğu kağıtta ne olduğunu bilmesini istedi. Netanyahu'nun ''Ne yaptığımı görmüş olman mümkün değil'' sözleriyle kafasını karıştırdığı Suchard ''Hadi müzakere edelim'' esprisiyle salondakileri güldürdü.
MENORA RESMİ VE 'AM YİSRAEL CHAİ' YAZISI
Mentalist, Nijeryalı bir muhabirin PIN kodunu tahmin etmeye yönelip İsrail liderinin dikkatini dağıtmaya ve elini belli etmesini sağlamaya çalıştı. Ama Netanyahu renk vermedi. Sonunda Suchard tahminini bir kartona çizdi. Netanyahu kağıdı gösterdiğinde Yahudilerin yedi kollu şamdanı (menora) ile İsrail'in meşhur sloganlarından ''Am Yisrael Chai'' (İsrail halkı yaşayacak) ortaya çıktı.
Bibi had some fun with acclaimed mentalist Lior Suchard https://t.co/74hlQstnH0— Jacob Kornbluh (@jacobkornbluh) 12 Ocak 2018
TAHMİN EDEMEMESİ HAYRETE ŞAYAN
Çok tahmin edilesi olmalarına rağmen bunları tahmin edemeyerek kariyerindeki nadir başarısızlıklardan birini sergileyen İsrailli mentalist, ''Tümüyle çuvalladım. Kendi çizdiğimi kesinlikle göstermeyeceğim. Bu hayrete şayan bir durum'' dedi.
Ve Netanyahu muzaffer bir havada podyumdan indi.
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