Netanyahu mentalistin 'zihnini büktü'

Reality TV yıldızı Kim Kardashian, aktör Zac Efron, aktris-şarkıcı Jennifer Lopez ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ortak bir yönü var. İsrailli mentalist Lior Suchard, hepsinin zihnini okumaya çalıştı. Ama içlerinden sadece biri Suchard'ın 'hakkından geldi'.

© AFP 2018/ THOMAS COEX Oğlunun striptiz kulübü tapeleri Netanyahu'yu ele verdi

Telepatik yeteneklere dayanarak zihin okuma iddiasında bulunan mentalistler içinde dünyaca ünlü bir isim olan Lior Suchard, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun (Bibi) yabancı gazeteciler için verdiği basın toplantısında bir gösteri yapmaya çalıştı. Ama roller değişti ve asıl şovu Bibi yaptı.

MEYDAN OKUMA VE AKIL OYUNLARI

Mentaliste ''Sen bana meydan okudun, şimdi de ben sana meydan okumak istiyorum'' diyen İsrail Başbakanı, daha önceden bir şekil çizip bir cümle yazdığı ve katlayıp cebine koyduğu kağıtta ne olduğunu bilmesini istedi. Netanyahu'nun ''Ne yaptığımı görmüş olman mümkün değil'' sözleriyle kafasını karıştırdığı Suchard ''Hadi müzakere edelim'' esprisiyle salondakileri güldürdü.

MENORA RESMİ VE 'AM YİSRAEL CHAİ' YAZISI © REUTERS/ Gali Tibbon Netanyahu 7. kez rüşvet sorgusuna alındı

Mentalist, Nijeryalı bir muhabirin PIN kodunu tahmin etmeye yönelip İsrail liderinin dikkatini dağıtmaya ve elini belli etmesini sağlamaya çalıştı. Ama Netanyahu renk vermedi. Sonunda Suchard tahminini bir kartona çizdi. Netanyahu kağıdı gösterdiğinde Yahudilerin yedi kollu şamdanı (menora) ile İsrail'in meşhur sloganlarından ''Am Yisrael Chai'' (İsrail halkı yaşayacak) ortaya çıktı.

Bibi had some fun with acclaimed mentalist Lior Suchard https://t.co/74hlQstnH0 — Jacob Kornbluh (@jacobkornbluh) 12 Ocak 2018

​TAHMİN EDEMEMESİ HAYRETE ŞAYAN

Çok tahmin edilesi olmalarına rağmen bunları tahmin edemeyerek kariyerindeki nadir başarısızlıklardan birini sergileyen İsrailli mentalist, ''Tümüyle çuvalladım. Kendi çizdiğimi kesinlikle göstermeyeceğim. Bu hayrete şayan bir durum'' dedi.

Ve Netanyahu muzaffer bir havada podyumdan indi.