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    İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

    İran'dan ABD'ye: Nükleer anlaşma müzakereye açık değil

    © AFP 2018/ ATTA KENARE
    Ortadoğu
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    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini 'son kez' uzatması kararına ilişkin, nükleer anlaşmanın müzakereye açık olmadığını söyledi.

    Sergey Ryabkov
    BRICS Photohost
    Ryabkov: Trump’ın İran ile nükleer anlaşmaya yönelik açıklamalarını olumsuz değerlendiriyoruz
    Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Trump'ın kararını değerlendiren Zarif, "Nükleer anlaşma, yeniden müzakereye açık değil" paylaşımında bulundu.

    Zarif, Trump'ın nükleer anlaşmaya yönelik siyasetini eleştirerek, ABD'yi, birçok muhatabı olan nükleer anlaşmanın şartlarına bağlı kalmaya çağırdı.

    İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, nükleer anlaşmanın "hiçbir şart altında" yeniden müzakereye açılamayacağı vurgulanarak, "İran ne şimdi, ne de gelecekte, anlaşmada hiçbir değişimi kabul etmeyecektir" ifadesine yer verildi.

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     İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca, ABD'nin nükleer anlaşma kararıyla eş zamanlı olarak açıklanan yaptırım uygulanacak şahıs ve kuruluşlar listesinde, İran Yargı Erki Başkanı Sadık Amoli Laricani'nin yer almasına tepki gösterdi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    Trump, İran'la nükleer anlaşmayı 'son kez' uzattı
    Laricani'nin listede yer almasının, 'uluslararası toplumda tüm kırmızı çizgilerin aşılması' olarak nitelendirildiği açıklamada, "Yakında çok ciddi bir karşılık verilecektir ve bunun sorumlusu da Amerika'dır" denildi.

    ABD'nin İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yaptırımlara ilişkin maddesini iptal etmeyeceğini bildiren Trump yönetimi, ülkeye sağlanan yaptırım muafiyetinin 120 gün uzatıldığını açıklamıştı.

    ABD Hazine Bakanlığı da, yönetimin nükleer anlaşmaya yönelik kararın açıklanmasının hemen ardından İran'da insan hakları ihlalleri, sansür ve silahlanma faaliyetlerine destek verdiği gerekçesiyle, aralarında Laricani'nin de bulunduğu 14 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

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    Etiketler:
    Cevad Zarif, İran
    Topluluk kurallarıTartışma
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