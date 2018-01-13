İran'dan ABD'ye: Nükleer anlaşma müzakereye açık değil

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Trump'ın kararını değerlendiren Zarif, "Nükleer anlaşma, yeniden müzakereye açık değil" paylaşımında bulundu.

Zarif, Trump'ın nükleer anlaşmaya yönelik siyasetini eleştirerek, ABD'yi, birçok muhatabı olan nükleer anlaşmanın şartlarına bağlı kalmaya çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, nükleer anlaşmanın "hiçbir şart altında" yeniden müzakereye açılamayacağı vurgulanarak, "İran ne şimdi, ne de gelecekte, anlaşmada hiçbir değişimi kabul etmeyecektir" ifadesine yer verildi.

Trump's policy & today’s announcement amount to desperate attempts to undermine a solid multilateral agreement, maliciously violating its paras 26, 28 & 29. JCPOA is not renegotiable: rather than repeating tired rhetoric, US must bring itself into full compliance —just like Iran. — Javad Zarif (@JZarif) 12 Ocak 2018

'ABD, KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTI, MİSİLLEME YAPACAĞIZ'

İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca, ABD'nin nükleer anlaşma kararıyla eş zamanlı olarak açıklanan yaptırım uygulanacak şahıs ve kuruluşlar listesinde, İran Yargı Erki Başkanı Sadık Amoli Laricani'nin yer almasına tepki gösterdi.

Laricani'nin listede yer almasının, 'uluslararası toplumda tüm kırmızı çizgilerin aşılması' olarak nitelendirildiği açıklamada, "Yakında çok ciddi bir karşılık verilecektir ve bunun sorumlusu da Amerika'dır" denildi.

ABD'nin İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yaptırımlara ilişkin maddesini iptal etmeyeceğini bildiren Trump yönetimi, ülkeye sağlanan yaptırım muafiyetinin 120 gün uzatıldığını açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı da, yönetimin nükleer anlaşmaya yönelik kararın açıklanmasının hemen ardından İran'da insan hakları ihlalleri, sansür ve silahlanma faaliyetlerine destek verdiği gerekçesiyle, aralarında Laricani'nin de bulunduğu 14 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.