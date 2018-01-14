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    Batı Şeria'da İsrail askerleri göstericilere karşı plastik mermi kullandı

    Batı Şeria'daki protestoculara plastik mermiyle müdahale

    © AA/ Issam Rimawi
    Ortadoğu
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    İsrail askerlerinin, Batı Şeria'daki Nebi Salih beldesinde 'askerlerin beldeye baskın düzenleyerek sakinlerini gözaltına almasına ve ABD'nin Kudüs kararına karşı' gösteri düzenleyen Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşatıcı gaz kullanarak müdahale ettiği bildirildi.

    İsrail askerleri göstericilere müdahale etti
    © AP Photo/ Ariel Schalit
    İsrail askerlerinden Batı Şeria ve Gazze'deki gösterilere müdahale: 116 yaralı
    İsrail güçlerinin müdahalesi sırasında bazı Filistinlilerin plastik mermiyle yaralandığı, bazılarının ise atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği aktarılırken bu kişilerin sayısına ilişkin net bilgi verilmedi.

    Nebi Salih'te ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenlendikten sonra gözaltına alınan 16 yaşındaki Ahed et-Temimi'nin babası Basim et-Temimi yaptığı açıklamada, "Nebi Salih sakinlerinin, özellikle çocuklarının günlük maruz kaldıkları ihlalleri protesto için düzenlenen bu gösteriye 500'den fazla Filistinli katıldı. Bu insanlar ayrıca ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı kararı kesinlikle kabul etmediklerini belirtmek için de buradalar" ifadelerini kullandı.

    Ramallah'taki Filistinli Güçler ve Faaliyetleri Genel Koordinatörü İsam Ebu Bekir de Nebi Salih beldesinin ve başta Ahed olmak üzere burada yaşayan çocukların ihlallere maruz kaldığını belirtti. Ebu Bekir, Filistinlilerin İsrail'den korunması için uluslararası kuruluşlara çağrıda bulundu.

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    Etiketler:
    plastik mermi, İsrail ordusu, Batı Şeria, Filistin, İsrail
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